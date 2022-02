En los próximos tres meses iniciarán los problemas de sequía para Sinaloa, advierte Conagua

Leer más: Agricultores de Ahome piden que ya no se postergue por más tiempo la planta de fertilizantes de GPO

A pesar de que el panorama es más alentador que durante el 2021, el director técnico de Conagua aclaró que el estado cuenta con efectos de la sequía, esto pues en el 35 por ciento de la superficie hay condiciones de sequía moderada, que es el primer rango de la sequía y en el otro 65 por ciento de la superficie se tiene una anomalía que aún no es considerada como sequía, pero se está presentando un cuadro encaminado a que en corto tiempo la sea.

"Va haber un déficit de precipitación y por ende va haber un déficit en las aportaciones hacia las presas, si efectivamente es una condición no tan crítica como el año pasado, pero el tema es que si efectivamente estamos en el ciclo agrícola, y estamos en los meses de máxima demanda todavía que son el mes de febrero y marzo", destacó López Flores.

Entre las estrategias para garantizar que se cuente con agua suficiente para la agricultura y uso público-urbano, Ramón López destacó que no se autorizarán volúmenes extras de agua para el ciclo primavera-verano 2022, y serán los módulos de riego que hayan eficientar su uso, los que podrán sembrar al igual que el año pasado.

Sinaloa.- Ante el pronóstico estacional para los meses de febrero, marzo y abril que advierte que no se contará con precipitaciones importantes por el fenómeno de La Niña, se repetirá por segundo año consecutivo el problema de falta de agua, expuso Ramón Lopez Flores, director técnico de la cuenca pacifico norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.