En mayo esperan pescadores de Sinaloa pago de los apoyos de Bienpesca

Sinaloa.- A pesar de que aún no se ha anunciado la fecha del pago del apoyo de Bienpesca que otorga el gobierno federal para apoyo directo a pescadores, se estima que sea entregado en el mes de mayo, dio a conocer el presidente de la Cooperativa Pesquera de Altata-Ensenada del Pabellón, Juan Diego Medina Inzunza.

Explicó que lo que se está esperando por parte del sector que representa, es que se anuncien las fechas de apertura de ventanilla a través de la subdelegación de Culiacán o Mazatlán por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para realizar el trámite de afiliación de los nuevos beneficiarios, esto pues solo en el caso de la cooperativa a su cargo se tiene el interés de más de 10 pescadores de la zona centro de Sinaloa.

Especificó que comúnmente, mediante una llamada directa se dan a conocer las fechas de afiliación y los pagos a pescadores, por lo que se estima que se aplique el mismo procedimiento este año.

"Lo que nosotros hemos escuchado es que la fecha está para mayo, no es una fecha oficial pero es lo que hemos escuchado, todavía no se a abierto ventanilla, quedaron que si iba haber afiliaciones pero no, ya hemos preguntado y todavía no hay ventanilla abierta, de la subdelegación de Culiacán y de Mazatlán nos avisan", especificó el presidente de la cooperativa.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 29 de enero sobre Covid-19

Media Inzunza agregó, que uno de los problemas importantes que se están sufriendo en el sector es la falta de apoyos para el beneficio de la pesca, lo que a provocado que los pescadores estén abandonando las cooperativas pesqueras y decidiendo trabajar por la libre, ya que no se tienen los recursos a los que se accedía en administraciones anteriores como lo es inspección y vigilancia, así como el de diésel y gasolina ribereña, y por esta situación se está evitando cumplir con los pagos que piden las cooperativas.