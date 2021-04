En riesgo cultivos de maíz y sorgo de la Región del Évora por falta de cuarto riego

Angostura, Sinaloa.- Nuevamente los productores de la Región del Évora que tienen cultivos de maíz y sorgo del ciclo otoño-invierno están pasando por una preocupación crítica, que sin duda alguna los tiene con el Jesús en la boca a consecuencia de la falta de agua. Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, expuso que se encuentran desesperados por la falta del vital líquido, debido a que no se cuenta con el abasto suficiente de los volúmenes de agua para dar los cuartos riegos, que son una pieza fundamental para que los cultivos sobresalgan sin problema alguno. “No se está atendiendo oportunamente los cultivos”, exclamó.

A raíz de ello, mencionó que esta situación se verá reflejada en una baja producción para los productores, dado a que existen terrenos que están muy accidentados y que posiblemente no dar un cuarto riego presentaría mermas de producción de un 30 a un 40 por ciento. “Es una merma muy catastrófica la que se generaría”, dijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Beltrán Astorga reconoció que los productores están poniendo en presión a los presidentes de los módulos porque no se está proporcionando a tiempo el servicio, lo que implica una preocupación más.

“Lamentablemente también no hay consciencia de parte de los usuarios, que no hacen un uso adecuado del agua con eficiencia, de que la puedan cuidar, para así poder avanzar más y rendir más, y aparte de que no hubo agua para establecer cultivos de primavera-verano, tenemos ahorita problemas con los cultivos que se establecieron de otoño-invierno, un problema muy crítico que de verdad es alarmante”, explicó Carlos Beltrán Astorga.

Por otro lado, el líder agrícola reconoció que los productores deben de hacer consciencia y cuidar muy bien el agua, debido a que se cuenta con tiempo en el que se ha estado batallado con ella, y lo que se busca es evitar más riesgos que generen pérdidas a los cultivos, ya que esto sería un golpe más para los agricultores que laboran arduamente día con día.

“Hay que cuidar el agua, estamos atravesando por una situación bastante difícil y crítica”, señaló Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Leer más: Preocupa a ganaderos el alto costo de pasturas en Salvador Alvarado

Siguiendo con el tema, aseguró que principalmente es importante que los productores tomen en cuenta en enfocarse a sacar adelante los cultivos establecidos de otoño-invierno que de algún otro, ya que si no se cuenta con el cuarto riego la afectación podrá ser mayor, y todo a consecuencia de la falta del vital líquido, que a decir del presidente de la JLSVVE, los mismos ciclos de P-V no se pueden poner en marcha por la misma situación.

Cabe mencionar que los productores hasta el presente mes han estado atravesando por momentos difíciles, sin embargo, les ha tocado salir adelante, ya que de las siembras son de las que viven y mantienen a sus familiares.