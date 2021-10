En riesgo cultivos por malas decisiones de Conagua: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- Las malas decisiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ponen en riesgo los rendimientos de los cultivos debido a que estos serán bajos, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS).

Marte Vega Román comentó que desde que se iniciaron los riegos comenzaron mal debido a que se suspendieron muchos de estos por instrucciones de la Conagua, una decisión unilateral que afectará severamente a los productores.

El líder agrícola lamentó que tras esa decisión de la dependencia federal estén fuera de tiempo en sus programaciones de riego, situación que se agravará todavía más debido a que se generalizarán los riegos y habrá una gran demanda del vital líquido.

Conagua, incapaz

"Creo que Conagua no está capacitada para surtir más volúmenes de agua derivado de unos problemas técnicos en una de las turbinas de la CFE en la presa Miguel Hidalgo, turbina que está en reparación, por lo que no tendrán la capacidad de atender la demanda de agua por parte de los módulos de riego", resaltó.

El líder de los productores del sector privado señaló que ese tipo de problemas técnicos la Comisión Nacional del Agua los tiene que prevenir y no llegar a este momento, en el que a los productores agrícolas solamente les dicen que no tendrán la capacidad de dotarlos de agua.

"En estos momentos están surtiendo 90 metros cúbicos y la demanda será de 160 metros cúbicos, lo que indica claramente que no estarán en condiciones de satisfacer la demanda de agua", detalló.

Vega Román se dolió de que la Conagua no tenga opciones para atender las necesidades de los productores. La presa Miguel Hidalgo no tiene suficiente agua para satisfacer la demanda, ya que se tendría que trasvasar agua de la Huites, y si esto no se hace de manera inmediata, la próxima semana ya será tarde, advirtió.



El tiempo corre

La próxima semana ya se generalizarán los riegos, es el primer riego de asiento. Son los tiempos del agricultor, no son ocurrencias, así está programado y esos están claros, dijo. Ahondó en el tema al resaltar que “la Conagua tiene sus estadísticas de años anteriores. Nosotros vemos un serio problema y no vemos que las autoridades actúen".

Asimismo, añadió que reparar la turbina les llevaría por lo menos un mes, por eso esta opción la descartan por completo, ya que 30 días, recalcó, son fatales para la agricultura.

"El frijol, la papa, así como algunas hortalizas serán afectadas debido a que ya existen compromisos con compradores, debido a que no habrá buenos rendimientos", sobre todo porque no les han dicho oficialmente cuál será el volumen de agua que se les asignará, resaltó.

Dijo que esta situación es lamentable debido a que no solamente se trata de que se regarán los cultivos a destiempo, sino que la poca agua que se pueda ofrecer a los productores no será suficiente para poder cumplir con el objetivo.

“Esta situación se complicará aún más cuando se venga el tiempo de cosechar, pues habrá bajos rendimientos y no habrá manera de cumplir con los compromisos comerciales ya establecidos.”