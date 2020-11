En riesgo programas de sanidad agroalimentaria por recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación

Guasave, Sinaloa.- El hecho de que haya una reducción del 20 por ciento en el rubro de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria puede suponer un riesgo para quienes exportan su producción, reconoció Manuel Tarriba Urtuzuástegui. Sin embargo no sólo esta sería la problemática si no que se atentaría contra un derecho que han alcanzado los mexicanos para que lo que se consume en el país esté limpio y con ello se prevengan enfermedades.

Recortes

El secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado de Sinaloa, indicó que por ejemplo actualmente tienen la campaña de la liberación de la zona norte del estado sobre Tuberculosis Bovina y se han percatado de que los recursos son escasos y llegan a cuentagotas, con lo que se complica la agilización del procedimiento.

Si nos siguen disminuyendo pues menos vamos a tener la manera de hacerlos, ahora cuál es la intención o que es lo que dicen ellos, pues que los propios productores o que los propios ganaderos le inviertan a esto.”

Detalló que si bien el hecho de que solventar estos gastos recaiga entre los gastos operativos de los productores de ganado y agrícola, será la opción que quedará, esto no es razonable , ya que disminuye más aún la rentabilidad de estas actividades primarias. Además de que el gobierno federal no puede adoptar una posición tan cómoda al dejar de apoyar a los campesinos.

“Esto que ellos proponen o la intención que tienen podría ser la alternativa pero al final de cuentas todo esto va en contra de la productividad de sus negocios, les resta la rentabilidad del negocio y no es válido que el gobierno diga yo me salvo de algo que es su responsabilidad.

La sanidad es un patrimonio del país, es un patrimonio de todos los mexicanos porque no sólo es para exportación sino también es sanidad para lo que comemos nosotros.

Sin alternativas

Por otra parte Tarriba Urtuzuásteguí recalcó que es injusto que por suposiciones de corrupción y malos manejos en programas, (cosa que dijo no se ha dado el gobierno a la tarea de comprobar), están eliminando los apoyos, sin embargo no se están presentando alternativas para que el productor y ganadero no quede desprotegido.

“Se ve claro que la decisión que toma este gobierno federal es de decir lo cierro, lo quito, porque sospecho, porque hasta ahorita no ha comprobado absolutamente nada de temas de corrupción pero no da opciones ni sustituye con nada, entonces sí es un tema problemático que pone en apuros al sector.”

En las condiciones actuales pareciera que todo queda a voluntad del Ejecutivo, agregó. “El dinero lo tiene él, y si se han logrado algunas cosas gracias a la gestión del gobernador Quirino Ordaz, como es el programa de Segalmex de comercialización que se logró a partir del año pasado.”