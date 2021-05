En septiembre se volverán a supervisar embarcaciones de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Durante su visita a Guasave para la supervisión de un par de obras, el gobernador del estado señaló que ha estado en contacto con el embajador en Estado Unidos y que en el mes de septiembre estarían viniendo las autoridades americanas a inspeccionar de nueva cuenta las embarcaciones camaroneras.

En otros temas, informó que con el cambio a verde del semáforo epidemiológico y la vacunación de los docentes la semana entrante, se estaría programando el regreso a clases presenciales para el próximo ciclo.

Quirino Ordaz Coppel informó que en el tema del bloqueo de la exportación del camarón salvaje, era algo que se veía venir, pues desde hace tiempo que no se vienen cumpliendo con las especificaciones de las autoridades americanas.

“Es una tarea que ya estaba muy anunciada porque no han cumplido con las recomendaciones, es responsabilidad de ellos mismos, de los propietarios de las embarcaciones, que no hicieron las recomendaciones de las autoridades americanas; no es de ahorita, es de ya hace mucho tiempo, y pues llegó un hasta aquí y era algo que se veía venir”.

Aseguró que se tienen avances al respecto y que las negociaciones las están encausando los privados, pero también la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, resaltando que será en el mes de septiembre cuando vengan a inspeccionar de nuevo a las embarcaciones.

“Yo he estado en contacto también con el embajador en Estados Unidos y hay la confianza de que en el mes de septiembre van a volver a venir a inspeccionar, y esperamos que quienes estén señalados con esas observaciones las arreglen, las enmienden para que ya quiten este embargo que afecta y daña a la economía”.

El mandatario estatal dijo desconocer cuánto pierde el estado con este bloqueo, pero reconoció que tiene un fuerte impacto y por ello tanto los dueños de las embarcaciones como las asociaciones ya han manifestado su preocupación, y aunque lamentó que ya no haya vuelta atrás, dijo que las autoridades están haciendo lo debido.

Ya no hay marcha atrás, se veía venir y creo que además están haciendo las autoridades lo que se tenía que hacer”.

El estado estará esta semana en color verde del semáforo epidemiológico, lo que es una buena noticia, aseguró Ordaz Coppel, sin embargo, reiteró que es necesario no relajarse, pues ha habido estados que de verde pasan de nuevo a amarillo debido al relajamiento ciudadano.

“Es una buena noticia el semáforo, no hay que relajarse, hay que cuidarse, pero es un buen resultado de los bajos niveles de contagio que hay, de la baja hospitalización, del proceso de vacunación que ojalá llegue cada vez más rápido a más gente”.

El gobernador explicó que con la vacunación de los maestros, que se dará la próxima semana, se estaría programando el regreso a clases de forma gradual, pero para el próximo ciclo.

“Esperamos ya la semana entrante inicie la vacunación a maestras y maestros, que fue la petición que yo le hice al presidente y, por otro lado, ver también que ya estamos justamente con este nuevo semáforo, planteando y programando un regreso a clases de manera gradual, quizá no en este ciclo, pero sí para el próximo”.

Detalló que el biológico que se le aplicará a los docentes es de la marca Cansino, que es una sola dosis.

Al ser cuestionado sobre los funcionarios que han salido del Ayuntamiento por el tema electoral, el mandatario estatal se limitó a decir que son varios, añadiendo que el llamado es a mantenerse al margen de las elecciones y que cumplan con sus tareas.

Detalló que en algunos casos, él mismo les pidió la renuncia. “Algunos han pedido su renuncia y otros yo se las he pedido, porque por ejemplo, el subsecretario de Pesca, su esposa es la candidata a presidenta municipal, él quería pedir licencia y le dije que no, que mejor renunciara para que no haya lugar a dudas. Popo Rojo también está participando y le pedí yo que presentara la renuncia, y así lo hemos hecho”.