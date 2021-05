A corretear el peso. Manuel Beltrán Urías, gerente de la Japasa, tendrá que ajustarse fuertemente el cinturón y que no le vuelva a pasar, que se tuvo que dejar sin el pago quincenal que les corresponde a los trabajadores unos días después del pago, luego que la paramunicipal se quedara sin recurso. Situación que obligará a su gerente a emprender acciones que le permitan estar en condiciones de pago, porque ésta es la primera alerta que se conoce de manera pública de no tener dinero para el pago salarial, pero ya ha habido situaciones en las que no se cuenta con recurso para el pago de energía eléctrica, por lo que la situación lo pone a establecer mano dura con los morosos que no están pagando, para poder que se generen ingresos a la paramunicipal y salir con todos los pagos que se deben de realizar.

La tardía solución. Después de una larga lucha de un grupo de vecinos de la comunidad Leopoldo Sánchez Celis, de Angostura, por lograr que reubicaran una gasera que está al interior de la comunidad, se logró que la clausuraran recientemente. Y esto es un ejemplo de la tardía atención que reciben los ciudadanos de parte de las autoridades municipales y estatales ante casos de prevención de riesgos a la integridad de los habitantes, porque a pesar de las constantes solicitudes que tuvieron que hacer para hacerse escuchar, tanto al Ayuntamiento de Angostura como a Protección Civil Estatal, nomás no les daban solución, porque la empresa seguía operando por encima del reglamento municipal, que prohíbe instalar este tipo de empresas al interior de una comunidad. Y tarde pero seguro, la Coordinación de Protección Civil instaló los sellos de clausura. Pero ahí no queda el tema, porque a decir del abogado de la parte afectada, Abel Carrillo, hay temor de que sea reaperturada cuando pase el periodo electoral, lo que requerirá que el Ayuntamiento, del cual está al frente Arturo Ávila Atondo, tome cartas en el asunto con esta y otras gaseras que pudieran estar incumpliendo con la normatividad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dormido en sus laureles. El candidato a la diputación federal por el Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, que abandera las siglas del Partido del Trabajo, pareciera que sigue confiado en la ola AMLO, porque no se le ha visto recorrer calles de los municipios de Angostura y Salvador Alvarado. En algunas ocasiones se ha sumado a los actos masivos de los candidatos de Morena y cuando se encuentra presente el candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, pero mientras tanto no se le ve ni sus luces. La situación para poder reelegirse pinta con una situación muy diferente a cuando la ola del arrastre de Andrés Manuel López Obrador lo sorprendió al ganar una silla en el Congreso de San Lázaro. Mientras el resto realiza campaña en cada pueblo o comunidad, no hay agenda ni actividad del candidato del Partido del Trabajo, que busca reelegirse.



El descanso obligado. La candidata del PRI a la presidencia municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, tras recibir el pasado domingo la vacuna anticovid en el rango de estar embarazada, tuvo que hacer un descanso obligatorio para cumplir con los requerimientos que solicitan al aplicar el medicamento, lo que la llevó a suspender la actividad la tarde del domingo y ayer lunes.