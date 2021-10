Entre la espada y la pared los productores de la Región del Évora por altos costos de amoniacos

Angostura, Sinaloa.- Completamente olvidados y entre la espada y la pared es como dicen sentirse los productores de la Región del Évora en cuanto el actuar por parte de la federación y de quienes representan el sector agropecuario a nivel nacional, a quienes no se les ha observado que hagan algo al respecto, como intervenir, o bien, buscar alternativas en posibles negociaciones que ayuden a bajar los altos costos de los diversos fertilizantes.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, quien manifestó que no miran quién los defienda contra esos abusos, que solo provocan un duro golpe para todos los productores.

“Estamos olvidados, es una situación crítica, porque de acuerdo a la información que recibimos, están bajando los porcentajes de producción las empresas y compañías, y si continúa que sigan bajando los fertilizantes más adelante no habrá ni barato ni caro para poder abastecer la superficie que sembraron y sería más complicado”, manifestó.

De manera preocupante se está volviendo esta situación, donde los más afectados son los agricultores, con el inicio de la nueva temporada agrícola el precio de los fertilizantes ha dado un golpe a la agricultura no solamente regionalmente, sino en la entidad.

Beltrán Astorga declaró que con los precios indiscriminados desafortunadamente se podría decir que ningún cultivo será rentable para los productores.

“Con la inversión que tenemos que hacer, de más del 100 por ciento, no tenemos ninguna expectativa; en el caso del garbanzo, pudiera ser una opción, sin embargo, si llegamos a sembrar mucha superficie corremos el riesgo, y tenemos también el caso del frijol, que de momento pudiera ser un cultivo que también pudiera tener un poco de expectativa, pero si no respetamos el número de hectáreas que se están programando y sembramos un poco más de la cuenta podemos tener una sobreproducción y también se saturaría el mercado, así como no sería favorable, entonces tenemos que buscar la forma de cómo respetar la superficie que se está programando, para poder tener alguna expectativa, y si no respetamos tendríamos un sobreabasto y como consecuencia que se caiga el mercado, entonces es por ello que nos encontramos entre la espada y la pared”, declaró el presidente de la JLSVVE, Carlos Beltrán Astorga.