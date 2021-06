Es indispensable apostar por los cultivos de baja demanda de agua

Sinaloa, México.- Como una alternativa ante la incertidumbre que ha generado en la agricultura las consecuencias de la sequía que afecta la entidad, se cuenta con algunos cultivos que, de manera alternativa, pueden emplearse en Sinaloa por su baja demanda de agua.

Ramsés Meza Ponce, director de Fundación Produce Sinaloa recordó que, debido al problema que se está teniendo actualmente por la baja reserva de agua en las presas y el pronóstico de lluvias para el actual ciclo, que no es muy bueno, los productores deben de idear alternativas que garanticen certeza, buen precio y oportunidades de comercialización para su cosecha, sin contratiempos que afecten al productor en la economía que sustenta a la familia de cada uno de ellos en la entidad.

Recordó que tradicionalmente, cuando se presenta una situación de sequía, es común que el agricultor piense en cultivar garbanzo o frijol por ser cultivos de baja demanda de agua, sin embargo, estos no pueden generalizarse en el territorio por el golpe al precio que representa.

“En caso de tener poco recurso hídrico, para el siguiente ciclo tenemos que pensar en cultivos de baja demanda de agua y, necesariamente, están los de tradición, que son el frijol y el garbanzo, pero precisamente esto es hasta cierto punto de superficie lo que se puede sembrar, por la cuestión de que, si nos pasamos de la producción, se afectan los precios de estos cultivos. No podemos pasar de cierto número de superficie en estas dos leguminosas”, expuso el director de Fundación Produce Sinaloa sobre el problema, ya que se ha dicho en reiteradas ocasiones por las autoridades titulares de la Cuenca Pacífico Norte, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que la expectativa de lluvias para este año es poco alentadora, lo que podría afectar de nueva cuenta a la agricultura, como sucedía este año al cancelarse las aportaciones de agua de las presas para segundos cultivos, lo que provocó que se cancelara el ciclo primavera-verano en los sectores en los que no se cuente con reservas para riegos agrícolas por el no uso eficiente del vital líquido en los riegos del ciclo que acaba de culminar, que fue el otoño-invierno 2020-2021 en Sinaloa.



Alternativas de cultivo

Entre los cultivos que podrían ser una viable alternativa, además del garbanzo y frijol, destacó el cártamo y girasol, mismos que tienen un mercado potencial y con gran interés por parte de la industria, lo que podría ayudar con alguna parte de la superficie en la que cada año predomina el maíz.

Además, explicó, no solo se pueden ejecutar planes de siembra con cultivos de baja demanda, sino que también se encuentran los que requieren mediana demanda, que son el trigo y sorgo, este último se encuentra con una gran oportunidad de exportación hacia China, el que además se puede utilizar para la producción de forraje que, en cuestión de 10 días, se encuentra listo y solucionaría también el problema del sector ganadero, que está pasando por una complicada situación por la falta de alimento.

Entre los problemas que enfrentan los productores que deciden sembrar garbanzo y frijol, recordó que se encuentra el no encontrar semilla de calidad, por lo que en Fundación Produce actualmente pone a disposición semilla que cumplen con los protocolos del Sistema Nacional de Certificación de Semillas.

“Tenemos que pensar en productos que tengan baja demanda, pero que también tengan mercado porque, si no, estaríamos metiendo al productor en otro problema, en buscar mercados y precio para esos cultivos. La idea es buscar que se incursione en otros mercados que realmente puedan sacar de problemas a los productores”, reiteró Meza Ponce.

De esta forma, aceptó que el maíz sigue siendo uno de los cultivos más rentables, pero las condiciones de las presas no permiten que se continúe con el mismo abanico de cultivos, por lo que se debe de aprovechar que Sinaloa cuenta con condiciones climáticas y de suelo para que se dé producción en diferentes siembras, como se realizaba hace algunos años, cuando se tenía superficie de arroz, algodón, cempasúchil y otros más, pero los mercados han acotado la diversidad que se tenía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estrategias

De acuerdo a las estrategias que podrían funcionar para que los efectos de la sequía sean menos adversos durante el siguiente ciclo agrícola, que sería el otoño-invierno, que iniciará al finalizar el mes de septiembre, Ramsés Meza destacó la necesidad de que se ordene por regiones en las que es conveniente tener cultivos de baja demanda de agua.

Explicó que dicha estrategia serviría para determinar dónde las condiciones son más propicias para la siembra de cultivos alternativos de mediana o baja demanda de agua, ya que el maíz seguirá requiriéndose por la demanda de mercado que tiene y por las condiciones favorables que mantiene para el agricultor respecto a productividad y, en el caso del año actual, el buen precio que se tiene en los mercados internacionales de granos.

Otras alternativas que, a su parecer, son indispensables para poder llevar sin complicaciones los futuros ciclos agrícolas, es implementar acciones sobre el buen uso del agua al momento de riego, como lo es la ofrecida por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), quien cuenta con una tecnología para programación de riego en tiempo real, la cual consiste en un sistema que determina cuándo y cuánto requiere un cultivo de agua, la cual funciona de manera satelital, lo que optimizaría el recurso del agua al aplicarse mediante los módulos de riego en la entidad.

En cuanto a la inversión que se necesitaría para la aplicación de esta nueva tecnología en apoyo a la optimización de agua por medio de los productores sinaloenses, especificó que no sería mayúscula, ya que se trata de un programa que requiere solamente el uso de una computadora, siendo mínima la inversión y podría manejarse desde casa. Se alimentaría el sistema de la información requerida por parte de los módulos de riego, lo que aún se encuentra en pláticas para ver si sería efectivo el aplicarlo en Sinaloa como alternativa de optimización del agua, que podría ser carente el próximo año por la falta de lluvias que se estima podría darse en el 2021.

“Son dos llamados: uno, a ordenarnos y determinar cuáles serían los sectores en los que se pueden sembrar cada uno de los cultivos y, el segundo, a sumarle a esto el uso de tecnologías que nos lleven al buen uso y aprovechamiento del agua”, subrayó el titular de Fundación Produce Sinaloa.

Cabe destacar que, según la información de la Comisión Nacional del Agua, a través de la Cuenca Pacífico Norte, se ha manifestado que durante el 2020 se presentó una situación extraordinaria respecto a la carencia de lluvias, ya que se dio una disminución mayor al 60 por ciento de precipitaciones durante los meses de lluvias, lo que dejó a las presas que abastecen a la entidad en los niveles de abastecimiento muy por debajo de lo acostumbrado, sin embargo, se contaba con aportaciones mayores que dejaron las lluvias extraordinarias del noviembre del 2019, lo que ayudó a que la situación de la sequía se retrasara por algunos meses.

En diciembre del 2020, Sinaloa fue declarada en emergencia por sequía por la federación y publicado en el Diario Oficial, esto por las afectaciones que se tenían en 14 municipios del estado, y para que, además, se accediera a recursos para remediar la situación.

El uso excesivo de agua en los riegos agrícolas está afectando cada vez en mayor medida los niveles de abastecimiento de las presas, por lo que se tendrán que idear alternativas para que se evite gastar volúmenes muy altos de agua en las siembras.

Antecedentes

La zona norte del estado de Sinaloa, hace algunos años, contaba con gran variedad de cultivos, en donde destacaba el algodón, sin embargo, fueron desapareciendo de la entidad por la rentabilidad que representó el maíz.

Siembras recomendadas

El cultivo de sorgo es uno de los recomendados para el siguiente ciclo agrícola de Sinaloa, por tratarse de una siembra con mediana demanda de agua y, además, ante la alta expectativa de mercado que se está dando para su exportación hacia China; incluso, se puede cultivar para uso de forraje para la alimentación de ganado.

Síguenos en