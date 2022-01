¡Es insuficiente! Rechazan productores de Sinaloa base menor a los 60 dólares para el maíz

Sinaloa.- Una base inferior a los 60 dólares para el maíz es insuficiente para sacar los gastos de producción de las tierras, reclamó Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Sinaloa, esto ante el anuncio de Segalmex de 41 dólares como base para este grano.

Expuso que, después de realizarse una reunión con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en donde se le manifestó la preocupación por parte del sector agrícola ante la insuficiencia del precio base para el maíz anunciado por Segalmex, se acordó que se continúen las negociaciones para incrementar esta cifra.

Explicó que la inconformidad recae en que de obtenerse una base menor a la cifra solicitada, no se podrían costear los aumentos que se presentaron durante el 2021, en donde destaca el precio de las semillas y fertilizantes.

"Aún las bases no se definen, no se publican, se va estar empujando para que suban, definitivamente, los productores nos mantuvimos en que no se puede tener una base menor a los 60 o 65 dólares porque de lo contrario no llegaríamos a los precios que estamos esperando", expuso.

Espinoza Lagunas especificó, que finalmente se llegó a un acuerdo de que continúe la negociación por parte del estado, además se realizará la gestión con la secretaria de economía, Tatiana Cloutier para verificar el tema de las importaciones de maíz, esto pues están llegando maíz transgénico cuando están las cosechas en Sinaloa.