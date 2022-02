Escasez de fletes desploma los precios de hortalizas en el mercado internacional

Sinaloa.- Se derrumban los precios de las hortalizas en el mercado internacional, problema que se le atribuye al repunte en oferta y el conflicto de escasez de fletes que se está presentando, lamentó Enrique Rodarte Espinoza, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

A pesar de que la expectativa para el ciclo agrícola que actualmente está en curso era que los precios de las hortalizas pudieran mostrarse favorables para el productor, Rodarte Espinoza explicó que en las últimas semanas los precios han ido en caída, por esto lse estima que esta temporada no sea buena en lo que respecta a ganancias.

Destacó que más que el problema de la oferta y la demanda que se tiene por la recuperación de Florida en cuanto a producción después de los efectos del frío, es la falta de transportación de los alimentos para exportación, lo que está afectando al productor, ya que se tiene escasez de fletes tanto en en destino como en el lugar de origen.

"A de haber volumen aya, volumen aquí y por mucha oferta el precio baja, y no es solamente eso, es que los precios no han subido por la cuestión de los fletes, hay que recordar que hay una escasez, y un problema de fletes muy grande en Estados Unidos, y no solo lo caro que están sino lo escaso", expuso el presidente de la AARC.

En este tema dijo desconocer cuál será el comportamiento de los precios en un futuro, pero se cuenta con un aproximado de tres meses para que la temporada agrícola termine, esto en espera de que se puedan recuperar los precios y que el productor pueda verse beneficiado, ya que el panorama que se tiene hasta el momento es que de una temporada mala.

"No ha sido la mejor temporada en cuanto a precios, y lo peor de todo es que es un problema que está también relacionado con cosas que tienen que ver con los fletes, que son ajenas a la oferta y la demanda, que ya es un tercer punto que no lo teníamos antes considerado", aseveró.