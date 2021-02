Esperan repunte del precio del frijol en Sinaloa en el mes de marzo

Los Mochis, Sinaloa.- Dirigentes de la CNC en el norte del estado de Sinaloa esperan que los precios del frijol mejoren a partir del próximo mes de marzo.

Juan Díaz Escobar, presidente del Comité Municipal Campesino número 5 en Ahome, dijo que la reacción en los precios se deberá dar naturalmente, pues al concluir las cosechas ya no habrá más producto disponible en el campo y sólo quedará el grano que tienen los productores guardados en los patios de sus casas y en los cobertizos y, en consecuencia, el producto disponible se tendrá que comercializar mejor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Indicó que las expectativas para colocar mejor la producción a partir del mes entrante son favorables porque a nivel nacional sigue el fuerte desabasto de producto, mientras que la oferta del mismo en el campo disminuirá al agotarse las cosechas.

Llamado

El dirigente de los campesinos hizo un llamado a los productores para que mantengan las medidas encaminadas para comercializar adecuadamente la producción, ya que el producto debe alcanzar un precio superior a los 35 mil pesos por tonelada, considerando que a nivel nacional la producción cayó estrepitosamente este año por la sequía, y las reservas que había ya se agotaron.

Leer más: Piden meter en cintura a compradores de frijol en Sinaloa

Faltan bodegas

Por su parte, el subsecretario de comercialización de la Liga de Comunidades Agrarias, José Antonio Velarde Lugo, planteó la necesidad de que las autoridades impulsen un programa para la construcción de bodegas en el sector ejidal, ya que de esta forma los campesinos tendrían la posibilidad de guardar sus cosechas en caso de que los precios de los productos no les sean favorables en el mercado y por este hecho estarían en condiciones de lograr mejores precios por sus productos, tal como lo hace el sector particular, que tiene sus propias bodegas y, por consiguiente, no se ven obligados a malbaratar su producto si las condiciones de los mercados no les favorecen.

Necesitamos dar este importante paso, porque solamente así podremos salir adelante en la comercialización”, puntualizó.