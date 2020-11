Esperan reunión presencial con Segalmex para pagos

Guasave, Sinaloa.- Es importante que haya una reunión con personal de Segalmex, porque ven con mucha preocupación retrasos muy grandes en el pago de los incentivos, mismos que apenas sobrepasan el 30 por ciento del total de productores que lo deben de recibir.

Duraron tres semanas parados los incentivos y estamos hablando apenas de la primera parte, todavía falta una segunda parte y ya andamos sembrando ahorita el siguiente ciclo, con mucha incertidumbre, estamos muy preocupados.”

Lentitud

Rojo Plascencia agregó que esta semana y la próxima van a ser fundamentales y decisivos para el futuro de todos los productores.

“La verdad es que nosotros diario tenemos muchas llamadas de productores muy preocupados por la falta de recursos y que están esperando estos incentivos, y como bien lo dicen y lo hemos dicho en varias ocasiones, que a veces no se puede comparar con el pasado, diciendo que en anteriores ha sido también muy tardado el pago del apoyo, y hasta cierto punto tienen razón, pero hay que tener en cuenta que no todos los años son iguales, este año quedamos muy por debajo de lo que se ocupaba para cuando menos sacar los gastos de producción y una mínima rentabilidad.”

Detalló que como la brecha entre lo que requerían por tonelada, 4 mil 150 pesos, y lo que obtuvieron, arriba de 3 mil 500 en la mayoría de los casos, hace que la situación sea más compleja.

El dirigente agregó que por si fuera poco se crearon falsas expectativas.

Inicialmente hablaban de 15 días para el pago de los incentivos y después se comprometió que para el día último de octubre se habría terminado pues vemos muy lento, muy lejos que esto sea así.”

Pretextos

Otra de las cuestiones que los mantiene preocupados es el hecho de que Segalmex está buscando motivos no especificados con anterioridad para dejar por fuera a buena parte de los productores.

Nos encontramos con que están rasurando al padrón con motivos y requisitos que no estaban contemplados, cosas que ya hemos estado solventando y discutiendo con ellos por la vía legal y con explicación de los artículos que no fundamentan una exclusión.”

Mencionó que incluso muchos de los afectados no se han dado cuenta aún de que se les ha excluido, pues como no han caído los pagos no se percatan de ello.

“Conforme ellos van revisando es a como van saliendo, pero algunos de los peros que están poniendo es el tema de los productores que entregaron en dos bodegas, que se puede solventar pero ya prácticamente está perdido el tiempo, el tema de los productores dueños de más de 50 hectáreas aunque hayan sembrado solo 20 de maíz, con eso basta para que queden prácticamente excluidos y en ninguna parte habla de que los dueños de más de 50 hectáreas quedarían excluidos. Son muchos detalles que hay que solventar y que van a ser muy dilatorios.”

Resaltó que ya han pedido al gobernador que intervenga en ese tema. “Nosotros queremos tener una ida para allá, para la Ciudad de México, aunque ya lo hemos estado manejando pero creo que es muy importante estar ahí para dialogar personalmente, de manera virtual hay mucho retraso.”