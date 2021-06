Estanques de tilapia, un proyecto productivo en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- El municipio de Angostura se ha caracterizado por contar con diversos sectores que producen e innovan día con día, sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos y productivos que existen son los estanques de tilapia, con la firme intención de que en dos meses estos estén dando entre 30 a 40 toneladas de tilapia y puedan continuar comercializándola, tanto en lo local como en otras partes de donde la solicitan mucho por su gran calidad, nutrición y sabor.

Este producto, a decir de Felipe Epifanio Carrillo Angulo, ingeniero químico y encargado de que se desarrolle de la mejor manera y se cumpla con lo requerido, la tilapia es un producto altamente libre de cualquier contaminación, puesto que con los cinco estanques de tierra con los que cuentan cada uno de ellos tiene su alimento conforme el tamaño de los peces.

Aunque no es una tarea nada fácil y a simple vista sea poco el trabajo a realizar, las cosas no son así, ya que de los cinco estanques con excavación en la tierra más los tanques circulares todos ellos tienen su bitácora de oxígeno, temperatura del agua, comida, proceso y más. Aunque es mucho el proceso que lleva las tilapias para un buen crecimiento, sin embargo, la visión de crecimiento y de poder ser reconocidos no hay dificultad alguna.

Carrillo Angulo manifestó que lamentablemente muchos angosturenses tienen en mente que las tilapias, de las cuales ahí se trabajan, son de la presa, sin embargo, las cosas no son de esa manera pues las del estanque son alimentadas con lo necesario y sobre todo los cuidados correspondientes que cada una de ellas requiere para agarrar su forma y peso.

Hoy en día estos estanques ubicados sobre la carretera Angostura-La Reforma son los únicos con los que se cuenta en toda la región del Évora y el que busca lograr expandirse y contar con más tilapia, las cuales han brindado de buenos resultados, ya que bajo los estanques se mantienen en buenas condiciones de salud.

El ingeniero químico expuso que actualmente por las altas temperaturas se cuenta con la presencia de algas y bacterias, sin embargo, se están encargando de ellas. Reiteró que cada semana se realiza un muestreo de los peces para descartar afectaciones y dado caso de ello ponerse a investigar las causas de la muerte de la tilapia.

Argumentó que dado a los buenos resultados obtenidos se trabaja en más estanques de excavación de tierra donde depositarán más. Ante todo ello, este proyecto es un claro ejemplo de que el municipio costero busca crecer y el cual debe ser apoyado incondicionalmente.

