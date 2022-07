Este martes se reunirán productores y exportadores de mango del sur de Sinaloa 

El Rosario, Sinaloa.- Logran establecer de manera formal un acercamiento entre productores y exportadores de mango en el sur de Sinaloa, en busca de un mejor precio de esta fruta, la cita está programada para este martes 19 de julio en la biblioteca digital, Florencio Villa, en el municipio de Escuinapa.

Fue el sábado pasado cuando productores de mango se reunieron y anunciaron públicamente que este lunes 18 de julio, cerrarían las oficinas del Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, ante el desplome del precio del mango que alcanzó un peso con 50 centavos, por lo que de manera informal se concretó una cita con exportadores en las instalaciones de la asociación de agricultores Río Baluarte, para realizarse a las 9:00 horas de este lunes, pero ningún exportador hizo presencia.

En esta reunión, los líderes de las diferentes organizaciones de productores realizaron varias llamadas con representantes de Exportadores de Mango de Exportación (Emex) para plantearles este problema, así como con exportadores de la región, concretando que se dará un acercamiento entre ambas partes en el municipio de Escuinapa.

Gonzalo Vizcarra Belderrain, presidente de la asociación de agricultores Río Baluarte informó que la reunión con los productores no se pudo realizar por cuestiones de agenda de los empacadores, pero ya hubo un acercamiento vía telefónica para re agendar la reunión y quedo formalmente para el día martes a las 10:00 de la mañana en la biblioteca digital.

“Seguimos en pie de lucha, los productores se han sumado como nunca, todos por un mismo fin que es el pedir un precio justo para nuestro producto”, expresó.

Dijo que hubo empaques que consiguieron guías el día sábado y domingo, por los que pudieron trabajar, pero fueron mínimos los trabajos y no se les permitió movilizar la fruta.

“Para definir el precio vamos a escuchar a los empacadores, estamos abiertos al dialogo y analizar juntos los temas de costos, de mermas y los precios que andan en fronteras, para de ahí ver que se puede mejorar, sabemos que un precio fijo es imposible pero de 4 pesos en adelante ya es rentable”, especificó el presidente de Río Baluarte.

Continuo diciendo; “Sabemos que el mercado es el que el que rige los precios, nosotros no podemos ponernos en la postura de fijar un precio, queremos que al hacer el desglose de gastos y si hay una baja en los precios compartir esa baja, que no todo no los carguen al productor, porque en la actualidad todas las mermas se le cargan al productor”.

También sería importante que de manera conjunta se puedan tomar estrategias para no saturar el mercado, eso podría ayudarles, se podrían coordinar para calendarizar la producción.

“Nosotros estamos dispuestos a sumarnos y si es necesario calendarizar los cortes de la producción podemos organizarnos con nuestros productores para no saturar el mercado, buscamos una mejor comunicación y organización entre exportadores y productores”, puntualizó.

Rufino Prado Yuriar, presidente de la asociación de agricultores Río Las Cañas añadió que el acercamiento que están pidiendo con los exportadores es primeramente para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

“Sabemos que todo va de acuerdo a la oferta y la demanda, no somos ignorantes de esa situación, sabemos que el mercado se puede saturar y puede provocar que haya una baja de precios, pero también no se vale que por parte de los exportadores, saturen el mercado con mango tierno”, señaló.

Finalizó diciendo que es una oportunidad de trabajar de manera conjunta para proteger el mercado, se debe aprovechar esta coyuntura para más adelante buscar otros modelos de comercialización que beneficie a ambas partes.