Estiman pescadores de Sinaloa buenos precios ante certificación del camarón para exportación a USA

Sinaloa.- Ante la certeza que generó el lograr la recertificación del camarón para exportación a Estados Unidos, pescadores estiman alcanzar un buen precio de venta del producto.

Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la federación de cooperativas pesqueras de Altata-Ensenada del Pabellón en Sinaloa, explicó que en el caso del sector pesquero que representa, las congeladoras a las que se les envía el producto, realizan venta hacia Estados Unidos, por lo que al lograrse la certificación para exportación, se generó certeza de que se les respete el buen precio que se estaba manejando.

Especificó, que el interés de los pescadores en que el camarón extraído en la bahía sea exportado a Estado Unidos, recae en que es comprado en dólares, lo que asegura que se tendrán mejores ganancias que de venderse en México.

"Esa puerta es la más importante que tenemos porque es la puerta que nos trae el precio del producto, porque el producto ya puesto en Estados Unidos nos lo pagan en dólares y es la moneda que se anda moviendo más fuerte", reiteró Medina Inzunza.

En cuanto a la visita de verificadores de EUA en Sinaloa, recordó que fue hace algunas semanas que se realizó la verificación de las artes de pesca en Dautillos, Navolato, en donde se contó con muy buena respuesta al determinar que estas eran inofensivas para especies marinas, esto pues del 100 por ciento del producto que se pesca, no llega al 10 por ciento el producto ajeno al camarón, y además es regresado al mar, por lo que no se causa daño al ecosistema marino, por esta razón, se tenía la seguridad de que se concretara la certificación y la noticia no les tomó de sorpresa.

"Se hicieron revisiones en diferentes bahías como en La Reforma y en Dautillos que es la misma bahía, llegaron, pero el arte de pesca que se utiliza es selectiva, tiene poco impacto ambiental, del 100 por ciento que se saca no sale ni el 10 por ciento de impacto ambiental, lo que sale, sale vivo y con oportunidad de tirarlo al mar y que siga viviendo, se fueron encantados con nuestro tipo de pesca", reiteró el presidente de la cooperativa pesquera de Altata.