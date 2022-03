"Estimulación de nubes no soluciona problemas de agua": Caades

"Este tipo de prácticas en Estados Unidos tiene muchos años haciéndose y sin lugar a dudas va ayudar, a lo mejor no es la solución, no con eso estamos garantizando que va haber agua en los próximos ciclos, pero son cosas que sí podemos aportar", expuso el presidente de Caades.

Destacó que sin duda alguna, el programa de estimulación de lluvia, no solucionará la carencia de agua que se está teniendo, por lo que se deben de implementar otras estrategias que aporten a una posible solución , como lo es el fomento a las buenas prácticas de cuidado de agua de los productores y módulos de riego, además de implementar recursos en la tecnificación de riego para ahorro del vital líquido de manera sustentable.

Sinaloa.- El programa de estimulación de nubes que se llevará a cabo por segundo año consecutivo parte del gobierno estatal en coordinación con el federal, no es la solución al problema del agua , sin embargo, aporta a disminuir la crisis hídrica , expuso Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa ( Caades ).

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.