Exigen agricultores de Sinaloa no reducción al presupuesto para el campo

Sinaloa.- Un presupuesto justo para el campo, solicitó el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, esto ante la reducción de presupuesto para la agricultura en el proyecto de presupuesto de la federación para el 2021 que fue aprobado en lo general para ser discutido en lo particular en los próximos días.

En torno a la inconformidad del sector ante la negativa de los diputados federales para mejorar el presupuesto, destacó que a su parecer los legisladores están quedando a deber a Sinaloa, sobre todo por tratar de unos de los estados en donde la actividad es importante para la economía.

Al culminar un encuentro con diputados federales, lamentó que hoy se esté reflejando la miseria, la injusticia y sobre todo la falta de apoyo a la herramienta más básica para trabajar para los productores de México.

Destacó que por el momento se ve con tristeza que las y los diputados, en seguimiento del transcurso que se está dando en este poder legislativo, se han realizado acciones dañinas para el sector agrícola en el presupuesto para el siguiente año, esto pues varios legisladores metieron reserva a la exigencia de los productores de Sinaloa para no reducir el presupuesto al campo en el 2021.

“No es justo lo que le está pasando a todos los productores del país, donde está el apoyo a la ganadería, donde está el apoyo a la agricultura, donde esta el apoyo a la comercialización, al seguro catastrófico y a la herramienta más básica, con todo esto me da pena decirles, pero necesitamos que los diputados se fajen en el presupuesto”, expresó.

Respecto al tema, Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), destacó que por el momento al no realizarse modificaciones el presupuesto, el panorama para los productores no es nada alentador.

Esto pues a su parecer el no incrementar el presupuesto a la agricultura impactará directamente en los costos de producción, además pues hasta el momento se ha dejado a notar que se trae línea marcada al no incremento del mismo.

“Recordemos que el sector granero a sido un perdedor en la firma del tratado comercial de libre comercio, trajo muchos beneficios, pero el sector granero cada vez se alejó más y hay una brecha entre los principales compradores”, lamentó, por lo que los programas que se están recortando en el proyecto de presupuesto eran a fin de mejorar las condiciones a raíz de la firma del tratado.