Exigen pescadores de Sinaloa un alto contra revendedores de camarón  

Sinaloa.- Un problema recurrente de cada año durante la temporada de pesca en Sinaloa, es el acaparamiento de producto del mar para revenderlo, lamentó Noe Hernández, presidente de la cooperativa pesquera Península de Lucernilla ubicada en la bahía de Altata, Navolato.

El líder de pescadores destacó que el problema recae en que pescadores que no se encuentran registrados en cooperativas, entregan el producto que obtienen en sus capturas a personas que se trasladan para comprarlo a menor precio, y posterior a eso ofrecerlo con repuntes exagerados, lo que además de malbaratar el producto, no permite que se tengan cifras exactas de las capturas de camarón que se obtienen en la zafra pesquera de cada año y además provoca que se peligre a no cumplir con la meta de exportación de las cooperativas.

Noe Hernández explicó, que han sido reiteradas las ocasiones en las que se ha interpuesto la queja ante las autoridades de pesca, sin embargo, no se le a prestado atención al problema por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), quienes deberían de implementar operativos eficaces para evitar que se den estas prácticas.

"Son gente de fuera que llega y compra de afuera, revenden ellos, cuando menos pensamos ya lo venden, pero los compradores son ajenos, no tienen ni permiso de camarón, pero las autoridades no actual, hemos denunciado muchas veces", recalcó el presidente de la cooperativa pesquera.

Explicó, que es por parte de Conapesca, que se cuenta con inspectores de los cuales no se ha contado con buenos resultados, esto por falta de actuación contra el problema que no es solamente del centro de Sinaloa, sino que de prácticamente toda la entidad.

Asimismo, dijo que, además de Altata, se cuenta con quejas en las zonas pesqueras de Mazatlán, Topolobampo y San Ignacio, quienes también se encuentran en espera de resultados por parte de las autoridades.