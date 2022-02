Exigiendo 'piso parejo' se registra Eucario Ortíz a la presidencia de la Aarsp

Guasve, Sinaloa.- Haciendo señalamientos de favoritismo hacia José Rojo de parte del propio presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, así como exigiendo también ‘piso parejo’ y el padrón de socios, Eucario Ortíz Castro presentó su registro como aspirante a la presidencia de la Aarsp.

Recalcó que como bandera ha tenido siempre la lucha por la inclusión de aquellos productores que siguen sin ser admitidos en la asociación.

Exigencias

Previo a la entrega de documentación para avalar su registro, Eucario Ortíz Castro resaltó que esperaba que el actual presidente de la Aarsp, Baltazar Aguilasocho, cumpliera con la entrega del padrón de socios que prometió hacer el día del registro, sin embargo, el ingeniero no se encontraba en las oficinas.

Destacó que el trabajo que su planilla ha realizado hasta el momento ha sido prácticamente de casa por casa debido a que no se les ha brindado el padrón.

“Es muy vergonzoso, me la he llevado batallando con los padrones, buscando, me han dado padrones del módulo Guasave, copias de otras contiendas y hasta ahorita no he recibido ningún padrón, me la he llevado de casa por casa y ha sido un trajinar muy difícil para nosotros, es donde se ve que hay una disparidad.”

El hoy aspirante a la presidencia de la asociación aseguró que personas del mismo consejo le han informado que sí se tiene un padrón y que incluso el otro aspirante lo ha estado moviendo, por lo que cuestionó la razón de porqué no entregarlo, indicando que debe de haber piso parejo.

Ortíz Castro señaló directamente a Gustavo Rojo y a Baltaza Aguilasocho, de estar favoreciendo a Jesús Rojo.

“Se nota a viva voz que está muy recargado, lo que es el hermano del contrincante, Gustavo Rojo, y el ingeniero Baltazar, y en realidad es el candidato del ingeniero Baltazar aquí en la asociación; aparte de que yo también soy parte del Consejo y vicepresidente, creo que debería de haber tenido los mismos derechos y el piso parejo, el cual no se me ha dado.”

Insistió en que esperaba tener una respuesta positiva a la petición del padrón y al ser cuestionado sobre la necesidad del mismo, el aspirante señaló que es útil y necesario como en cualquier campaña o elección.

Aunque aclaró que para poder conocer cuántas personas de ese padrón pueden votar, tendrían que revisarlo, pues dijo que era de su conocimiento que existían todavía nombres de personas que ya fallecieron, por lo que enfatizó que no permitirán que el padrón sea ‘embarazado’ o ‘rasurado’.

Registro

Ortíz Castro mostró las cartas de no antecedentes penales, así como los otros requisitos que se solicitaban de los 33 integrantes de la planilla, destacando que se cumplió con cada uno de ellos.

Indicó que la bandera principal de su campaña ha sido por una asociación incluyente, y con sentido de pertenencia, pues son muchos los productores a los que ya no se les ha permitido adherirse al organismo.

“Porque a toda ésta gente que ven aquí, no la han dejado entrar al organismo de regreso, es pura gente de fuera, agricultores de aquí de Guasave y esa ha sido mi meta, el regresar el organismo a la gente, los agricultores que verdaderamente quieren estar.”