Fallan en los rescates de agua que tiene el módulo 74-1 de Angostura para regar cultivos

Angostura, Sinaloa.- La sequía que se está presentando genera una seria preocupación entre los dirigentes y usuarios del módulo 74-1 de Angostura, pues los rescates de agua que se habían habilitado para satisfacer la demanda de los riegos en los cultivos fallan a la hora buena, al no tener el vital líquido, cosa que no se presentaba desde el 2011.

Andrés Urías Urías, presidente del organismo hidroagrícola, afirma que lamentablemente el problema que están padeciendo es fuerte y visualizan un panorama a muy complicado, por tal motivo les pide a todos sus agremiados respetar la programación que se estableció de 60-40.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Los productores particulares que tienen pozos están haciendo los convenios correspondientes y les pedimos a todos que cumplan con los compromisos que están adquiriendo.

El módulo 74-1 ya tiene problemas con los rescates de agua, algunos no están funcionando, trabajan unas cuantas horas y se paran porque no agarran un volumen adecuado, entre ellos está el ubicado en el 156 del dren La Nanchi, también el del Playón, que históricamente este nunca se había detenido salvo en el 2011 que se secó por un tiempo, pero hoy nuevamente pasa lo mismo. Estos rescates no están funcionando por falta de agua y la situación es muy crítica para lograr un buen desarrollo de la agricultura.

Las cosas se están poniendo feas, pero a ver qué nos depara el destino, pues si no llueve vamos a tener serios problemas, es por ello que le pedimos a los usuarios que respeten el plan de siembra para poder seguir adelante, no desfasar los porcentajes para que no se nos agudice más el problema que es muy crítico de acuerdo a las condiciones que se están presentando por la falta de lluvia.

Exhortamos a los productores que puedan sembrar sorgo a que lo hagan, los que van a hacer una siembra tarde de maíz lo más conveniente es que se cambien de cultivo, esa petición les hacemos por parte del módulo.

Estamos esperanzados a que la gente va hacer conciencia y se puedan apegar a la realidad para no tener catastróficos problemas en los meses venideros", comenta Andrés Urías Urías, presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura.