Falta de agua pone en aprietos a los módulos de riego en Sinaloa

Angostura, Sinaloa.- El agua cada vez más está causando estragos, que dificultan que salgan adelante los cultivos en la Región del Évora, o bien, que permitan sembrar sin contratiempos, y que productores tanto como líderes agrícolas estén cada día más preocupados, y es que por el vital líquido los módulos de riego del municipio costero están sufriendo por la falta de ello, que es indispensable. Actualmente los productores son quienes deberán hacen conciencia y de quienes dependerá sobrellevar esta situación.

Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, expuso que lamentablemente están pasando por una crítica situación. “El agua que captó la presa López Mateos fue muy poca y fue lo que se repartió entre los ocho módulos del Humaya, y únicamente nos alcanzó para un 30 por ciento de media alta y el resto de baja demanda”, expresó. Aunado a ello, resaltó que por el desabasto de agua se debe tomar mucha conciencia y no hacer mal uso de ella, ya que de eso dependerá mucho terminar el ciclo agrícola.

Reconoció que el hecho de que algunos de los usuarios no riegan personalmente sus cultivos y contratan regadores, mismos que no abarcan los cultivos y se desperdicia agua, es uno de los problemas mayores. “Ese no es el caso, que estemos gastando dinero en energías, motores, reparación por el desperdicio de agua, pero mientras no se cuente con otra alternativa o no tecnifiquemos los módulos en nuestros terrenos, desgraciadamente vamos a tener que seguir sufriendo este problema del agua”, dijo.

Leer más: La industria de la sal en Sinaloa es vital para la economía y sector Salud

Por su parte, Andrés Urías, presidente del módulo 74-1, de igual manera expuso que se encuentran en crisis y que la situación ha sido muy difícil, exponiendo así que los agricultores deben cuidar el agua. En cuanto al municipio de Salvador Alvarado, del Módulo de Riego 74-2, que lidera Dagoberto Llanes Soto, argumentó que hasta ahorita afortunadamente no han tenido contratiempos, dado a que los agricultores han sabido hacer buen uso del vital líquido.