Fertilidad de la tierra se ve amenazada por la quema de soca en la región del Évora

Sinaloa.- La pérdida de fertilidad en las tierras de la región del Évora en los últimos años ha mostrado tendencia de infertilidad, lo que aviva un fuerte problema a los productores, al afectar la economía, así como al ser menos rentable la actividad, ya que la quema de soca se ha vuelto la responsable de que muestren infertilidad y vayan perdiendo nutrientes, se pierda la salinidad, alteración de PH, entre otros más, así lo dio a conocer el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán, quien preocupado por la situación, externó que es un serio problema.

“Tenemos diferentes calidades de terreno aquí en la región, y los terrenos que han perdido poco de fertilidad son los que han atravesando por la quema de soca. La soca tiene muchos nutrientes que aporta al suelo, así como que ayuda en muchos aspectos. Enriquece la textura del terreno, lo protege de la erosión, conserva más la humedad, la verdad contiene muchos beneficios, que lamentablemente en algunos casos los productores no toman en cuenta”, explicó.

Ante el tema externo que aquí es de vital importancia que todo productor realice un estudio al suelo para su recuperación, ya que de lo contrario, puede llegar el momento de que ya no sea provechoso y se de en su totalidad que ya no sirva más, lo que afectaría considerablemente a todo productor, ya que el no contar con terreno no puede generar cosechas y con ello, economía.