Fertilizantes, indispensables para evitar crisis alimentaria en México

“Los fertilizantes químicos también ocasionan eso, si los agregas en exceso y no haces un uso después de mejoradores, de la introducción de compostas, estiércoles variados, si tú al suelo no le regresas lo que le estás solicitando, ese suelo se va a degradar”, sostuvo.

Por este motivo, indicó que es muy probable que este año se vean bajos rendimientos, porque los productores no pudieron comprar la misma cantidad de fertilizante que utilizaron el año pasado que les dio un alto rendimiento, este año no alcanzó para comprarlo, este año duplicó o triplicó su precio.

De acuerdo con el experto en agronomía, Cruz Enrique Beltrán Burboa, en la agricultura actual no se pueden sustituir los fertilizantes de síntesis química por ningún otro, debido a que no se obtendrían los resultados que se buscan, por ende, no sería rentable para el productor y lo que se tendría sería un problema de crisis alimentaria.

Lorena Caro Reportera de Investigación

