Financiera ha recuperado un 80% de créditos con frijoleros de Guasave

Sinaloa.- El representante de la Financiera Nacional en Guasave aseguró que en el tema del frijol llevan aproximadamente una recuperación del 80 por ciento de los créditos aplicados en el ciclo otoño-invierno, ya que al parecer no tuvieron ningún problema y ya están trillando.

Jesús Medina García comentó que respecto al garbanzo ya se encuentran con un avance del 50 por ciento en la recuperación de ese recurso.

“No ha llovido, no ha habido vientos ni ningún cambio de clima que pudiera afectar el avance de la trilla, y pues plaga no hay, ya que prácticamente ya están trillados”, señaló.

Recuperado

Resaltó que en la temporada 2020-2021 ejercieron un presupuesto de mil 600 millones entre frijol, garbanzo, maíz y un poco de hortalizas.

También destacó que respecto al frijol se le apoyó con aproximadamente 117 millones de pesos, y ya cuentan con alrededor de 80 millones recuperados, y en lo que concierne al cultivo de garbanzo, apenas llevan un avance del 50 por ciento.

El representante de la Financiera Nacional comentó que el presupuesto con el cual trabajaron en los ciclos del 2020-2021, de la operatividad general, se aplicó un 15 por ciento en el frijol, 12 al garbanzo y un 73 por ciento al maíz.

“Aquí apoyamos más al maíz porque es lo que más se siembra, y luego le sigue el frijol y el garbanzo aquí en el municipio de Guasave, porque el trigo casi no se siembra acá, eso se siembra más en la zona de Los Mochis”, agregó.

Maíz

Medina García comentó que respecto al precio del maíz en el mercado, que se encontraba en 5 mil 504 pesos por tonelada, es benéfico para ellos, ya que así el productor tendrá mayor facilidad al momento de liquidar su crédito.

“Nosotros, de acuerdo con el paquete tecnológico que hacemos, el rendimiento estimado para que nos pague el productor debe de ser de ocho toneladas por hectárea, a un precio de 4 mil 150, es el punto de equilibrio, pero los maíces aquí te dan de 12 a 13 toneladas por hectárea”, resaltó.

Sequía

Externó que respecto al tema de la escasez de agua, es algo muy delicado, ya que las presas tienen poco porcentaje de su capacidad total, y en dado caso de que este año no se genere una mayor cantidad de lluvias, de tal manera que las presas puedan almacenar un mayor porcentaje o el total de su capacidad, es muy posible que no permitan que se siembre maíz para el próximo ciclo, para que no se corran riesgos.