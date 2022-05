Financiera podría disminuir créditos de avío por sequía en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El representante de la Financiera Nacional en Guasave declaró que se tiene la esperanza de que se cuente con una buena temporada de lluvias este año, para que se tenga la posibilidad de sembrar el 100 por ciento de la superficie y que no se reduzcan los créditos que ellos entregan al productor.

Jesús Medina García comentó que si el problema de escasez de agua continúa, se tendría ese riesgo de disminuir el número de recursos que brindan, pero esperan no se llegue a eso.

Manifestó que sin duda alguna la disminución de créditos podría ser no solo una opción, sino una realidad, ya que por el momento, con la cantidad de agua con la que cuentan las presas, no son favorables, pues se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad, lo que significa que por el momento no hay agua ni para sembrar la mitad de la superficie que se establece normalmente.

“Estamos a la espera de que esta temporada se cuente con más lluvias, ya que las presas se encuentran con poco porcentaje de almacenamiento”, reconoció.

Destacó que para sacar adelante un ciclo se requiere que las presas estén por lo menos en un 70 u 80 por ciento de su capacidad total.

Medina García resaltó que en caso de que no se cuente con una buena temporada de aguas, se corre el riesgo de que solamente siembren los productores que cuenten con pozos para sacar adelante sus cultivos.

Aseveró que tienen la esperanza de que el gobierno lleve a cabo el programa de bombardeo de nubes, el cual funcionó muy bien el año pasado, por lo que se tiene la esperanza de que este año se lleve a cabo y funcione para beneficiar e incrementar la capacidad de agua con la que cuentan las presas y así sacar un ciclo normal.

“En caso de no contar con una buena temporada de lluvias, tenemos la esperanza de que el bombardeo de nubes funcione y no se vea afectada la producción”, finalizó.