Frijoleros de Guasave esperan precios arriba de los 38 mil por tonelada

Guasave, Sinaloa.- Productores de frijol del valle de Guasave tienen altas expectativas con el precio del básico, pues esperan que tenga un valor arriba de los 38 o 40 mil pesos por tonelada, esto al no haber inventarios en bodegas, aunado a que la producción no es la que se esperaba, por lo tanto, el precio de este no debe bajar de lo ya señalado.

El presidente de la Junta de Sanidad Vegetal, Juan de Dios Santos Soto, llamó a los productores a no malbaratar sus cosechas y no desesperarse, conscientes de que deben créditos, pero no por ello le deben dar a ganar a quienes no invierten.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahorita no hay necesidad debido a que no hay producto, y si nos están haciendo eso cuando realmente no hay frijol, pues creo que el esquema de ventas de cosechas es realmente fallido, lamentó.

“Llamamos a los productoras a no malbaratar su siembra, pues tenemos la fortuna de que la Asociación de Agricultores nos da la oportunidad de almacenaje por un mes, pero ahí entra la negociación del productor con la bodega con la finalidad de que el precio no caiga”, detalló.

Propuesta

En torno a las especulaciones que el precio del básico está a menos de 20 mil la tonelada, dijo no poder entenderlo, porque si en el mercado casi está arriba de los 50 pesos el kilo y no hay inventarios, la gente no debe desesperarse y vender a los “coyotes”, quienes solo terminan perjudicando al productor.

No se entiende esto, pues en este esquema de comercialización el ‘coyote’ es un eslabón que un momento dado está interrumpiendo que el productor salga adelante con los beneficios económicos”, resaltó.

Santos Soto llamó a la unidad, además de pedirle al propio secretario de Agricultura en el estado, Manuel Tarriba, que intervenga como autoridad para que frene la comercialización de frijol, que no favorece al productor.

Inició muy bien, arriba de 40 mil pesos la tonelada, pero estamos conscientes de que cuando se vienen las cosechas se pueden mover los precios, pero no tanto”, enfatizó.

“Que nos respeten como productores, porque todos queremos ganar, y el productor siempre lleva la peor parte, puro perder y perder, y en estos tiempos es cuando los hombres del campo deben ver suya y tienen que ganar”, insistió el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal.

Apenas iniciaron las trillas a un 35 por ciento, y calculan que en unos 20 días más se generalicen, confió. También se espera que en los próximos días se defina una reunión para abordar el tema de la comercialización y los precios del frijol.