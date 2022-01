Frijoleros insisten en que les paguen 30 mil pesos por tonelada en norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de frijol de la zona de la Higuera de Zaragoza, Sinaloa, tomaron la firme determinación de no malbaratar la producción y no vender un solo grano si no se los pagan a un mínimo de 30 mil pesos por tonelada.

El productor Gonzalo León indicó que por lo pronto tomaron la decisión de guardar la producción que están obteniendo en sus casas para esperar que se registre una respuesta en el mercado.

Indicó que verdaderamente no es justo lo que está pasando porque el productor viene de enfrentar uno de los ciclos de producción más caros de la historia, derivado de los fuertes incrementos que se presentaron en los fertilizantes y en la semilla, las cuales se las comercializaron hasta los 50 mil pesos la tonelada, además de los problemas que se presentaron en un inicio con las lluvias, para resultar que ahora los comercializadores les quieren recibir el grano a precios entre los 22 y los 24 mil pesos por tonelada, cuando todos saben que con eso no les alcanzará ni para recuperar los altos costos de producción.

El conocido productor de frijol del ejido El Aguajito, sindicatura de la Higuera de Zaragoza, advirtió que los productores ya tomaron la decisión de no malvender el producto y comercializarlo sólo si les ofrecen un precio mínimo de 30 mil pesos por tonelada, el cual es justo tanto para el productor como para el comercializador.

Señaló que en principio tenían expectativas de lograr un precio mayor, considerando la baja superficie establecida en el estado, pero los 30 mil pesos están bien, buscando que al mismo tiempo no se les encarezca mucho el producto a los consumidores, porque se trata de un producto de primera necesidad.

Explicó que los primeros frijoles que se cosecharon ofrecieron bajos rendimientos por los problemas que se presentaron con las lluvias, por lo que con mayor razón los productores deben vender bien el producto para recuperar los costos y obtener una ganancia que les permita salir adelante con sus familias.

Gonzalo León precisó que en los próximos días habrá un receso en las cosechas, a que el resto de la producción de obtendrá hasta el mes de febrero, pero en el entendido que la producción que se obtendrá en total será insuficiente para atender las necesidades globales del mercado, por lo que insistirán en que se le brinde un mejor precio para el producto.

Realizó un llamado a las autoridades estatales y federales para que salgan en su defensa y los auxilien con la puesta en marcha de un programa que les permita comercializar en las mejores condiciones posibles la producción, ya que aparte no hay que olvidar que por el problema de agua, existen serías dificultades para realizar un segundo cultivo.