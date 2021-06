Ganaderos de Angostura buscan destituir a la actual presidenta de la asociación

Angostura, Sinaloa.- Debido a que los ganaderos de Angostura dicen sentirse olvidados y que la actual presidenta de la Asociación Ganadera Local, Maricela García Sánchez, no ha actuado conforme a los estatutos marcados en la asociación, buscan poder destituirla de su cargo.

Al respecto el ganadero Mario Noel Camacho, expuso que la presidenta de la ganadera ha evadido lo que corresponde, destacando así que a decir de Maricela la asamblea decidió que siguiera representándolos cuando la persona debe ser electa.

“Los estatutos marcan que cuando hay un problema tienen dos meses para convocar nuevamente a elección y en la ganadera debe haber un consejo de administración, no puede haber una persona encargada como dice ella, no convoco ni ha convocado después y los ganaderos ahorita estamos en una crisis grave de alimentos, pastura y la maquinaria la operan como si fuera propio y el mundo de ganaderos careciendo de problemas y cosas y quisimos hablar con ella e hicimos un consejo interior para invitarla a sumarse y no pudimos lograr nada”, dijo.

Por su parte Maricela García Sánchez, líder de la ganadera manifestó que tras la llegada de un grupo de ganaderos hacia las instalaciones es una situación que no ha sido desde hoy si no de años y que no han dejado trabajar a los que han sido dirigentes.

“Ahorita vienen queriendo suplir la función que yo tengo como representante de la asociación, traen un consejo interino que fue nombrado por ellos mismos, cuando ellos jamás convocaron a una asamblea”, resaltó.

Agrego que tras la convocatoria pasada para elegir a un nuevo líder paso en enero haciendo una planilla de unidad en la cual los ganaderos no estuvieron de acuerdo y se tomó la decisión de que quedara el mismo consejo.

“Cuando no se dé ese tiempo de elegir a un nuevo representante quedará el mismo consejo directivo hasta una convocatoria y eso es lo que los trae en controversia que dicen que nosotros estamos usurpando un puesto que no es”, finalizó.

