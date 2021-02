Ganaderos de Angostura estallan en contra de Semarnat y Profepa

Angostura, Sinaloa.- En estos momentos estalla una nueva polémica en el municipio de Angostura y no es para menos, ya que una buena cantidad de ganaderos están muy molestos por el actuar e incumplimiento de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los productores pecuarios argumentan que tanto Semarnat como Profepa les prometieron un lugar para reubicar sus animales con el objetivo de que ya no los trasladaran ni los dejaran en las islas de la bahía Santa María como tradicionalmente lo hacen cuando se presenta la etapa crítica de sequía y alimentación, pero no cumplieron y lo peor del caso es que a uno de ellos les llegó una demanda al respecto.

“Me pusieron una cita en la dirección de Ecología del Ayuntamiento porque yo tengo un ganado en una isla y el año pasado tuvimos problemas con Semarnat y Profepa, ellos quedaron en un acuerdo de que no metiéramos los animales y ellos nos iban a reubicar, nos iban a conseguir un pedazo de tierra donde podíamos tener los animales para que no los lleváramos allá”, explicó el afectado Priciliano Castro Gutiérrez.

Agregó que ellos les fallaron ya que no les ayudaron en nada y con la sequía que se está presentando, han estado batallando por pastura, razón por la cual se abrió la necesidad de volver a llevar a los animales a la isla, es por eso que les dieron un citatorio en Ecología del municipio costero.

“Lo único que queremos es que el gobierno no nos ignore, que ponga un granito de su parte y nos ayude en esta situación que estamos atravesando en el sector ganadero, peor aún queriéndonos multar y exigiéndonos que saquemos los animales de donde los tenemos”, agregó.

Somos como 40 ganaderos los que tenemos vacas ahí pero solo a mi es al que tienen demandado, pero toda la bola estamos muy inconformes con lo que están haciendo”

Entendemos que nos habían dicho que no metiéramos los animales, pero ellos fallaron en no decirnos hacia donde nos iban a reubicar, además la misma necesidad que atravesamos nos hizo llevar nuevamente el ganado a la isla donde tenemos permiso para hacerlo, ya que esa isla la compró Toño Sosa y él me la prestó para que metiera mis animales ahí y ahora salen ellos que Toño no manda ahí, pero si él tiene papeles y es pequeña propiedad”, manifestó el ganadero afectado, Priciliano Castro Gutiérrez.

Para una mejor explicación y aclaración de la polémica, previo a la reunión con el productor pecuario, se intentó entrevistar a los representantes de Semarnat y Profepa pero se negaron a atender a los medios de comunicación.