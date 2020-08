Ganaderos promueven un proyecto de pasto perenne en Rosario

Rosario.- Los ganaderos del Rosario se encuentran positivos y esperan que sean más las lluvias en el municipio para que sea abundante el alimento que hace poco sembraron. La mayoría recibió un estímulo con la entrega de semilla por la Central Campesina Independiente y Gobierno del Estado.

Raúl Cárdenas, subsecretario de Ganadería del Estado de Sinaloa, señaló que es muy importante este tipo de programas para pastos temporales, ya que es un gasto menos para los ganaderos, pero reconoció que se debe considerar ir reconvirtiendo este tipo de programas a pastos perennes.

El funcionario indicó que en pastos de temporal cada año el ganadero tiene que hacer labores de cultivo, barbechar, rastrear y sembrar, por lo que dijo si se modifica el tipo de semilla para plantar pasto perenne, las labores de cultivo serian mínimas.

“Con el pasto perenne son mínimas las labores que tiene que hacer, ya no tienes que estar sembrando cada año, que es lo que pasa ahorita.”

El subsecretario de Ganadería puntualizó que con la semilla de temporal si se siembra y no llueve a tiempo, no nace, lo que implica volver a comprar semilla y nuevamente sembrar, pero con los pastos perenne o llaneros es una mejor opción, pues dijo, ya no vuelven a sembrar el pasto, nace solo cuando empieza a llover.

Con este pasto esperas a que llueva, y aunque llueva tardío, el pasto crecerá, y ahorita con este pasto siembras y si no llueve, tienes que volver a sembrar y es mucho más gastos para el productor o ganadero

Raúl Cárdenas señaló que su idea es que este tipo de programas de apoyos para productores y ganaderos vayan cambiando y convirtiéndose a pastos perennes, sobre todo porque la vocación del programa va más para el agricultor que tiene ganado o directamente para el ganadero.

Van bien los cultivos

El presidente de la Ganadera Local en Rosario, Servando Rendón López, subrayó que los cultivos de pastura van bien en el municipio de Rosario, ya que las plantas están creciendo y otras apenas naciendo aun cuando las lluvias no han sido tan abundantes como otros años.