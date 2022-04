Ganaderos temen una sequía crítica este verano en el sur de Sinaloa

La incertidumbre del sector ganadero es que vuelvan a tener una mala temporada de lluvias. En el pasado 2020 no se tuvo un buen temporal, por lo tanto no hubo producción de pastura.

