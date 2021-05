Garbanceros recibirán su dinero a más tardar la próxima en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Comprometidos en que les harán llegar sus pagos correspondientes esta semana y la que viene es a los acuerdos que pudieron llegar los productores de garbanzo con un encargado de una conocida bodega de la ciudad de Guamúchil ante la toma de la misma por el retraso del dinero de sus granos.

Con hoy jueves son tres días consecutivos que garbanceros desde muy temprana hora se encontraban fuera de la bodega para no permitir que saliera por ningún motivo los granos, por lo que a decir del productor del municipio de Angostura Joel González, ante la declaración del encarga se encuentran esperanzados de que sí se les cumpla con lo dicho sino de lo contrario se verán a la necesidad de accionar de manera diferente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esperemos que así sea, les vamos a dar la chanza de trabajar y sacar el garbanzo para que puedan sacar dinero y con eso están pagando”.

Mencionó que todos los productores que se dieron a la tarea de acudir a dicha bodega se anotaron en una lista para que conforme a ella se vayan cumpliendo los adeudos que se les debe, es decir tomarlos como prioridad por estar firmes esperando algún resultado.

“Vamos a esperar y si no cumplen esta semana ya no le vamos a dar más tiempo porque si no cumplen a como dicen esta semana y la que entra, vamos a tener que bloquear la bodega y estamos muy firmes con eso”, fueron las palabras del productor agrícola.

Leer más: Detienen a hombre con arma y en carro robado en la ciudad de Guamúchil