Promoción del sector Agroalimentario sinaloense

Como todos sabemos Sinaloa es líder en producción de alimentos, y aunque la frase suene trillada, es una realidad. Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en producción de maíz, chile verde, mango, pepino, berenjena, tomatillo, garbanzo, tomate y ajonjolí.

Al mismo tiempo se sorprenderían con la gran variedad de alimentos que se producen en el estado, desde cacahuates y duraznos, pasando por una amplia variedad de verduras chinas como el Yu Choi y el Gailán, hasta las zanahorias y los nopalitos. Cabe destacar que el 90 % de la exportación es de tomates, pimientos y pepinos. Siendo nuestro principal mercado el de EUA y Canadá. El valor de la exportación fluctúa entre los $900 y los $1300 millones de dólares cada año.

En tema de granos Sinaloa siembra casi 800 000 hectáreas, produciendo más de 7 millones de toneladas, con un valor de entre $25 000 y $30 000 millones de pesos. Su importancia es primordial para nuestro estado y para México. En 2019 representó casi el 40 % del valor de la producción agrícola de Sinaloa. Así como el 25 % de la producción en volumen de todo el país. Casi casi podríamos decir que 1 de cada 4 tortillas se hacen con maíz de Sinaloa.

Una vez dicho esto, les pregunto: ¿lo sabían? ¿Cómo podríamos aprovechar este liderazgo para vender más y mejor? ¿Existen oportunidades y mercados para nuevos productos?

Definitivamente hay oportunidades para seguir siendo líderes en el sector agroalimentario. Aunque somos el tercer estado en producción por debajo de Michoacán y Jalisco, me atrevería a decir que Sinaloa es quien más tiene oportunidad de repuntar. ¿Y cómo le hacemos?

Primero “cacareando el huevo” de lo que ya tenemos. Los aguacateros de Michoacán por ejemplo invierten cada año más de $70 millones de dólares (mdd) en EUA promoviendo Avocados From México; hasta Thalía ha sido vocera de la marca. Juntar un presupuesto así sería un reto, sin embargo, hay una realidad muy clara de las hortalizas de Sinaloa: durante el invierno entre el 50 % y el 60 % de los tomates, pimientos y pepinos que consumen los norteamericanos es de Sinaloa. Existen herramientas menos costosas y más dirigidas que nos podrían permitir cacarearlo más y de mejor forma. El objetivo, contrario a los aguacateros, no sería el consumidor final, sino los distribuidores, brokers, compradores y supermercados. ¿Cómo? Iniciando con medios especializados como AndNowYouKnow, ThePacker, ProduceNews & ProduceBlueBook.

Hace unos meses entrevisté a un importante exportador de tomate y le pregunté cómo promovería sus productos con un comprador de Nueva York o un Chef de Rhode Island. –Le diría que el tomate que está comprando es exactamente el mismo que comieron mis niños en su ensalada un par de día antes–. Con esto refrendado la calidad, la inocuidad, el sabor de lo que se vende. El reto no es comunicar mucho, sino comunicar bien. Y que cuando un comprador tenga que elegir, elija de Sinaloa.

En el caso del maíz he escuchado varias veces la posibilidad de hacer una marca Sinaloa o una denominación de origen, argumentando que la calidad es mejor en nuestro estado. No estoy seguro que una tortilla hecha con maíz de Sinaloa sepa diferente a una hecha con maíz de Jalisco. Lo que sí, no tengo duda, es que las prácticas, la tecnología y la calidad de insumos que usan los productores de granos de nuestro estado son muy superiores a otros estados de México. Así que voto a favor de que cada saco que sale de Sinaloa lleve su insignia diferenciadora. ¿Denominación de origen (DO)? Quizás. Sería una inversión de largo plazo y costosa, pero que puede valga la pena. Actualmente México tiene sólo 2 DO que cuentan con todo y Consejo Regulador: tequila y mezcal.

Además, siendo un maíz no OGM se abre una serie de posibilidades para exportarlo y por ende buscar un mejor retorno. Así, como el trigo de Sonora tiene el mercado cautivo de Argelia con precios atractivos. Hay una oportunidad por los precios actuales y el alta demanda de maíz en el mundo para entrar a países como China, que nos conozcan y que se queden con nosotros. ¿Qué se requiere? El apoyo del productor para hacer inversión en pruebas y por supuesto el apoyo de Senasica para cumplir los requisitos fitosanitarios. ¿Y si nos vamos a la feria SIAL Shanghai a promover nuestro maíz?

Las ferias agroalimentarios son también una excelente medio para promover lo que hacemos y como lo hacemos. No sólo para maíz, sino para todos los productos agroalimentarios. Para mantener la hegemonía sinaloense hay que estar en PMA, VIVA Fresh y CPMA con hortalizas. Para productos exóticos frescos o procesados en las Fancy Food Shows de NY y San Francisco. En Asia, además de SIAL, en Foodex Japan. En Europa, por supuesto Fruit Logistica en Alemania y Anuga. Para nuevos mercados: Gulf Food en Dubai o WorldFood en Moscú.

¿Oportunidades de nuevos productos y mercados? Por supuesto. Sinaloa año con año se posiciona como actor importante en la producción de berries. Y aunque el mercado se enfoca en Norteamérica, las berries mexicanas llegan literalmente volando a todo el mundo. Sinaloa no puede ser la excepción y debe tocar los mercados europeos, asiáticos y de medio oriente. ¿Qué se requiere. Mostrar nuestro producto por medio de las ferias y eventos mencionados, pero principalmente una buena logística para poder llegar a estos países. Otro producto que año con año crece y que también no puede ayudar en el objetivo es el limón persa.

Una gran noticia, que apenas tiene unos días, es que a los municipios de Mazatlán, Concordia, el Rosario y San Ignacio, les fue otorgada por el IMPI la denominación de origen del mezcal. Un esfuerzo del Gobierno del estado de Sinaloa y de los productores. Procesos que a veces son largos y desgastantes, pero que se logró. El mezcal es una bebida única, que a diferencia del tequila, tiene que ser 100 % agave. Además, gracias a la amplia variedad de agaves (Espadín, Jabalí, Tobalá, Tobasiche, Tepextate, Coyote, entre otros) nos podemos encontrar con aromas y sabores muy interesantes.

Su mercado crece año con año. Como dato curioso México exporta más de $1500 mdd de tequila, el doble de hace 10 años y 5 veces más que hace 20 años. En el caso del mezcal se exportan más de $50 MDD, el doble de hace 5 año y 200 veces más que hace 10 años. Es decir el mercado del mezcal crece a pasos agigantados, no dudo un día sea tan importante como el del tequila, y Sinaloa no se puede quedar atrás en esta carrera.