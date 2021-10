Gloria Trevi ni se esconde, ni tiene temor, más que de Dios, asegura

Monterrey, Nuevo León. En medio de un nuevo escándalo propiciado por una supuesta investigación en la que se le hacen señalamientos de evasión fiscal por millones de pesos y lavado de dinero, Gloria Trevi da la cara y aseguró que no se esconde ni vive con temor.

La cantante regia indicó que son sus abogados y contadores quienes llevan el caso, pero acostumbra a hablar sin pelos en la lengua y así reaccionó cuando fue cuestionada al respecto.

"Yo estoy aquí. No tengo ningún temor. Ninguno, más que a Dios en el buen sentido de la palabra. Más que temor, respeto", declaró Gloria.

"Soy una persona de hechos, no de dichos. Mis hechos son los que hablan de mí. Yo estoy lanzando una canción, mañana (hoy) tengo un concierto, pasado mañana (sábado) otro; yo trabajo, doy la cara. Si la autoridad necesita algo con respecto a mí, aquí estoy para que me digan y pregunten lo que quieran. Yo canto, mis abogados les pueden contestar".

La cantautora llegó a Monterrey para alistar sus dos conciertos de hoy y mañana en el Domo Care, los cuales registran sold out, pero también promocionó su nuevo sencillo "Ensayando Cómo Pedirte Perdón".

"Eso es triste (las acusaciones) porque decir que dinero malhabido es como si dijeran que el público que me va a ver no paga su boleto con el sudor de su frente, de su trabajo.

"La gente me ha visto trabajar en tantos lugares, por eso digo que ese tipo de temas no los quiero ahondar mucho porque sería como caer en una situación que, ustedes me conocen, mi política siempre ha sido: no ser como las personas que me atacan".

Gloria Trevi y su esposo Armando. Foto de Instagram

¿Se dijo que presentaste un amparo, incluso que había sido rechazado?

"Todo eso es un trabajo de los abogados, pero lo que te puedo decir es que, normalmente, hay diferentes maneras de rechazarte un amparo.

"Un amparo te lo pueden rechazar o porque no te lo mereces o porque no hay nada en tu contra", respondió.

¿En el caso tuyo?

"Dejo a los abogados que hablen de eso. Yo ahorita estoy aquí, mañana (hoy) estoy en el concierto y pasado mañana en otro...".

De acuerdo a reportes, la intérprete de 53 años solicitó un amparo ante la jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México tras darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en su contra y de su esposo, Armando Gómez, quien estaba presente en la entrevista.

"Hay mucha gente que me dice: '¿qué vas a contestar a todos los ataques que estás recibiendo ahorita?, y digo: yo no voy a contestar. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir haciendo música, haciendo conciertos, voy a seguir dando empleos.

"Voy a seguir tratando de ser la mejor mamá posible, la mejor hija posible, la mejor amiga posible, la mejor esposa posible, mi mejor versión. Eso es lo que yo estaré haciendo y lo demás se los dejo a los abogados y a los contadores. Si me requiere la autoridad, yo aquí estoy. Yo no me estoy escondiendo".

Trevi, quien se encuentra con su Tour Isla Divina, está feliz por el apoyo de su público en las buenas y en las malas.

"Tienen un corazón que gracias a Dios mi público y yo nos parecemos mucho, en el sentido de que nosotros no nos dejamos llevar por los dichos, sino por los hechos".

A ellos les regala su nueva balada "Ensayando Cómo Pedirte Perdón", un tema que compuso con Leonel García y fue producido por Armando Ávila.

"Nunca había hecho una canción en la que yo fuera la que hiciera daño y tuviera el valor de reconocerlo y pedir perdón", compartió.

En este momento GloriaTrevi trata de ser la mejor persona posible en base a sus experiencias vividas, externó.