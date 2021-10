Gran noticia para Sinaloa, la recertificación del camarón en EEUU

Culiacán, Sinaloa.- La recuperación de la certificación del camarón mexicano ante Estados Unidos es una gran noticia para Sinaloa pues el estado tiene la mayor flota pesquera del país, y llega en buen momento cuando están en marcha las capturas, por lo que su impacto en la economía es muy favorable.

Así lo expresó el secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Carlos Noé Contreras Mendoza al hacer un reconocimiento al Gobierno de la República pues desde la suspensión de esa certificación, ocurrida a finales de abril, se inició un gran trabajo de capacitación con los pescadores a través de Conapesca, Profepa y la Secretaría de Marina.

“Definitivamente se vuelve a abrir la frontera para el mercado más importante del camarón mexicano, en específico para el camarón sinaloense pues representa para el sector armador que un 90 por ciento de su producción se va hacia Estados Unidos y en el caso de los ribereños alrededor de 30 o 40 por ciento tiene ese destino; de ahí la importancia que está llegando muy a tiempo esa recertificación”, expuso.

A nombre del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, reconoció la voluntad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; del titular de Conapesca, Octavio Almada Palafox, del embajador Esteban Moctezuma y del propio secretario Víctor Villalobos, quienes, junto a otros funcionarios federales como Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, estuvieron dando seguimiento a este tema y recientemente tuvieron una reunión en Washington donde acordaron darle celeridad al proceso.

Carlos Contreras indicó que en estos meses se hizo un gran trabajo conjunto con una supervisión y monitoreo al iniciar las capturas, donde México salió muy bien evaluado en 93 de 100 puntos. “Estábamos esperando la gran noticia que hoy se ha dado a conocer, era cuestión de tiempo por los ejercicios que ya se había dado”.

El funcionario estatal afirmó que a partir de esto los compromisos son, en principio darle cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana que es la 016 de Pesca que establece el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas, para no caer de nuevo en el mal ejercicio de no implementarlo y, de parte de la autoridad queda la enseñanza de no suspender los ejercicios de supervisión.

“Creo que cada quien debe asumir su responsabilidad, aunque los pescadores estén obligados a usarlos también es obligación de la autoridad vigilarlos”, indicó.

En Sinaloa se capturan en promedio anualmente 95 mil toneladas de camarón de altamar, ribereño y de granjas acuícolas, que representa el 28 por ciento del total de la producción marina que son 322 mil toneladas (incluyendo todas las especies). Tan solo el valor de la producción de camarón asciende a 7 mil 600 millones de pesos.