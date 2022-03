Habrá problemas de sequía hasta noviembre en Sinaloa, advierte Conagua

Sinaloa.- Hasta noviembre podrían extenderse los problemas de sequía en Sinaloa al igual que el año pasado, esto pues se está presentando una situación similar a la que afectó al estado por falta de precipitaciones en el 2021, advirtió Ramón López Flores, director técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lamentó que el 2022 sea el segundo año consecutivo con problemas de sequía, lo que dejará bajos niveles de almacenamiento en las presas al culminar la temporada agrícola en dónde crece la demanda de agua de las presas.

Especificó que son los meses de marzo, abril y mayo en los que se tienen mayores complicaciones por el agua, esto pues en junio inician las lluvias, por lo que restan dos meses de mayor intensidad de falta de agua.

"Estamos viendo que si vamos a salir con los compromisos para riego y para uso público-urbano, pero las presas van a quedar en una condición muy baja, no es la ideal, no es como la del año pasado pero para el mes de junio la condición no va ser la ideal", reiteró.