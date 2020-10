Habrá restricción de siembra de maíz en el Módulo Petatlán por sequía

Guasave, Sinaloa.- Sin pronósticos de lluvias en el corto o mediano plazo y con cero humedad en las tierras, directivos del Módulo de Riego Petatlán anunciaron que habrá restricciones en los servicios de riego para las siembras del ciclo otoño- invierno que está iniciando y que incluso habrá multas económicas a quienes incurran en el desperdicio.

Rudecindo Beltrán Cuadras, presidente del Módulo, dijo que de las 23 mil hectáreas solo se permitirá el establecimiento de 12 mil hectáreas de maíz, el resto deberá utilizarse para sorgo, garbanzo trigo o frijol.

Incluso dijo que se hablará con los parceleros para decirles que se les va a multar a los que tiren agua, porque hay algunos que dejan el riego hasta por 12 horas, para ello habrá inspectores que vigilarán y al que se le sorprenda descuidando el riego se le castigará.

A los productores les decimos que sean conscientes de que si descuidan se les va a cortar el servicio y si vuelven a reincidir se aplicará multa económica, porque no es posible que en los drenes vaya corriendo tanto líquido que se desperdicia, la sequía es real, hay mucha preocupación porque no ha llovido y no hay pronósticos de que vaya a llover.”