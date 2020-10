Harán frente común para defender el presupuesto para agricultura en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Es un hecho que el Presupuesto Federal de Egresos que se pretende asignar para agricultura no responde ni vagamente a las necesidades del sector, externó Faustino Hernández Álvarez. Por ello es un hecho también que las organizaciones no se quedarán de brazos cruzados en caso de que no se revierta la incidencia, aseguró el líder cenesista.

Defensa

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa indicó que han sostenido comunicación constante con liderazgos de todo el estado, quienes exigen en una sola voz que los diputados federales y los senadores que representan a esta región entren a la defensa de lo que es justo. Indicó que el pasado sábado sostuvieron un encuentro con legisladores federales y locales. En dicho diálogo pidieron que independientemente de la ideología partidista de cada uno se buscará la unión para que la actividad no se vea tan perjudicada con la asignación presupuestal que se pretende aprobar.

El también diputado federal aseguró que de no obtener la respuesta favorable que requieren las organizaciones campesinas, tanto del sector social como privado irán juntas de nueva cuenta a expresar su descontento hasta la Ciudad de México, ya que hizo hincapié en que el asunto que les atañe no es algo menor.

Si no construimos desde ahorita y si no nos ayudan ustedes que tienen voz y voto en la Cámara, en el Congreso de la Unión, nosotros haremos acciones. Y cuando digo vamos a accionar, vamos a hacer lo que nos digan los productores, y no es amenaza, es justicia lo que queremos para el campo de México.”

Acciones

Hernández Álvarez agregó que con el apoyo de los representantes de esta región se pueden lograr grandes cosas, por lo que es cuestión de convicciones y de voluntad.

Dijo que los representantes deben dar certidumbre a la actividad, pues en Sinaloa el peso que tiene la agricultura es innegable e impacta de forma directa o indirecta en todas las áreas de la economía. Precisó que si bien se trata de un año con dificultades económicas, no hay justificación para desproteger a tal grado a esta actividad primaria, al igual que a otras a las que se debe de dar prioridad.