Hasta en $96 el kilo se cotiza el limón colima en el mercado en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Hasta en 96 pesos se cotiza el kilo de limón colima en la región de Guasave y se advierte que el precio pudiera aumentar, de seguir la demanda.

Sergio Rubio, iniciador del clúster cítrico en Guasave y Sinaloa municipio, expresidente de Codesin y productor de limón, explicó que ha trascendido que la zona productora de Michoacán tuvo problemas con la cloración de las huertas de limón colima, que en su momento vienen a dar las cosechas en estos días, y sumado a eso normalmente es poca la demanda y mucho el consumo. “Considero que esta es una de las razones más fuertes que hay por las que el precio se elevó.”

Aumento

Hizo hincapié en que dicho aumento no representa mayor consumo del limón persa, ya que entra un tema cultural y en la región se acostumbra el consumo del limón mexicano.

Detalló que la producción del cítrico colima es muy alta comparada con el persa, porque la demanda también es baja. “Ahorita creo que ambos van a la par, uno arrastra a otro, pero los precios están muy parejos.”

Estudio

El productor advirtió que no se descarta que el precio siga al alza, pero esto dependerá de los factores climatológicos que se registren en el país, “puede incluso subir más de precio, depende de los factores climatológicos porque México no importa limón y si la demanda crece el limón va a seguir subiendo porque la producción no abastece la demanda.”

Compartió que hay un futuro prometedor para los productores de limón de la región, ya que antes de fundar el clúster tuvieron que hacer estudios de factibilidad en la región y este salió alto y con resultados positivos al aparecer con mucha rentabilidad. “Esto bien poco a poco pero cualquiera de los dos limones es muy detonante.”

Productividad

Citó que en Sinaloa municipio hay huerta de limón persa y se exportan a Asia, Canadá y Estados Unidos. “El limón es más seguro que el maíz, y tiene muchas ventajas, por ejemplo la cosecha es todo el año, el empleo es todo el año y por ende todo el año hay circulante de dinero.”

En el limón se tiene que apostar a producir, no hay que apostarle a los tiempos para ciertas fechas, porque la planta depende mucho del clima que se da en Veracruz, Colima, Michoacán y al tumbar la producción el que tiene en el tiempo que sea obtiene las mayores ganancias. “Y aunque no siempre está ganando aunque esté barato,” finalizó.