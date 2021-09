Hay camarón, pero no se vende: Vacuna contra Covid-19 "afecta" la venta de mariscos en Los Mochis

Los Mochi, Sinaloa.- Los locatarios del mercado Independencia de Los Mochis que manejan el giro de mariscos lamentaron que a pesar de que hay camarón en abundancia, son pocos los clientes que lo consumen, situación que atribuyen a la vacuna contra el Covid-19, debido a que las autoridades de Salud recomiendan evitar el consumo días previos y posteriores a inmunizarse.

Alfredo Estrella dijo que a pesar de que los pescadores están capturando camarón de talla grade, es una pena que la gente no lo consuma por la recomendación que emiten las autoridades sanitarias.

Ventas a la baja

En los diferentes locales así como en otros mercados la situación es la misma: la mayoría, si no es que casi todos, tienen una variedad de diferentes tamaños y precios del crustáceo; no obstante, se ha visto con tristeza que las ventas no son las esperadas como en otras temporadas.

“Obviamente es una situación que no nos molesta, debido a que los clientes primero cuidan su salud, debido a que lo demuestran al no comprar camarón, lo cual es negativo para los comerciantes de este producto. Desde que empezó la temporada esta situación comenzó a sentirse”, resaltó.

Pescadores salen todos los días por camarón. Foto: Javier Padilla/ Debate

Coincidió la vacunación con la temporada camaronera

El comerciante dijo que en años anteriores la gente prácticamete se peleaba por adquirir los camarones más grandes, los primeros días era la euforia; sin embargo, para el local de venta de camarón es poca la gente que llega y si adquieren el crustáceo llevan muy poco y del precio intermedio que es de 130 pesos el kilogramo.

“Hoy que es fin de semana se debería de ver más lleno el mercado, sobre todo los locales donde hay venta de mariscos, pero tenemos bajas ventas del camarón, estas pudieron haber caído un 40 por ciento o más; solamente nos queda esperar a ver qué sucede en los próximos días”, resaltó el locatario.