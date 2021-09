Hay incertidumbre ante el inicio de la pesca de camarón en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- En medio de una gran incertidumbre es como iniciará este martes 14 de septiembre la pesca de camarón en Sinaloa, coincidieron líderes pesqueros del puerto de Topolobampo, perteneciente al municipio de Ahome.

Entrevistados al respecto, reconocieron que durante más de un año han sido fuertemente golpeados ante la falta de apoyos gubernamentales pero, además, por la pesca furtiva.

“Estamos a marchas forzadas porque no fue a tiempo el aviso, pero además por la situación económica que estamos atravesando. No nos pudimos preparar a tiempo. Estamos ahorita si ya con una poca de herramienta, de redes, de todos los utensilios. La verdad es que no son buenas las expectativas, ha sido mucho el saqueo que ha habido y esperamos nosotros todo el tiempo que las temporadas sean mejor que las del año anterior”, sostuvo Esteban Salazar Mendoza.

Expectativas

El presidente de Administración de la Cooperativa Revolución Social insistió en que no solo les han dejado de brindar apoyo de los tres niveles de gobierno, sino que también tienen falta de vigilancia, entre otros temas.

“Nos estamos preparando con recursos propios, pidiendo fiado, con créditos, algunos créditos se retrasaron porque estaba indecisa la fecha de apertura de la pesca, y ahí es en donde los que dan los créditos se tienen los retrasos. Nosotros esperábamos que la pesca se abriera a principio de septiembre, no fue así y le dieron más tiempo a los que saquean el camarón”.

María Guadalupe Meneses Soberanes, secretaria de la Cooperativa de Hermanos, aseguró que a pesar de los inconvenientes que ha habido, existe el mejor de los entusiasmos para tener una muy buena actividad.

“Nos estamos preparando. La expectativa es que se ve buen producto, al parecer esta vez sí vamos a salir adelante al final, para eso se trabaja, para sacar adelante a la familia. Son 26 pescadores los que forman parte de esta cooperativa. Hay carencias y a como se ha podido se están preparando mis compañeros. Hay buen ánimo porque se ha visto que se ha movido camaroncito en la bahía”.