Hillary Clinton 'lista para ayudar' a Joe Biden si se lo pide

Estados Unidos.- La ex candidata presidencial demócrata de 2016 Hilary Clinton dijo que está "dispuesta a ayudar en todo lo que pueda" cuando se le preguntó si aceptaría un trabajo en la administración de Biden.

"Estoy lista para ayudar en todo lo que pueda", dijo Clinton en la 19ª Cumbre de Representantes el jueves.

Porque creo que este será un momento en el que todos los estadounidenses, no me importa de qué partido seas, no me importa qué edad, raza, género, no me importa, todos los estadounidenses deberían querer arreglar nuestro país ... Entonces, si te piden que prestes servicio, ciertamente deberías considerarlo.