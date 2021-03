Horticultores de San Ignacio, cifran sus esperanzas en la próxima cosecha de chile

Sinaloa.- En la sindicatura de Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, los horticultores cifran sus esperanzas en la próxima cosecha, en la que esperan recuperar la inversión.

Rolando Contreras, uno de los productores, mencionó que la primera etapa, de septiembre a febrero fue fatal en cuanto a los precios, ya que la mayoría de los horticultores tuvieron pérdida total.

Mencionó que esta segunda etapa es menor la producción que se espera, y aquí entrará la ley de la oferta y la demanda "creemos que va a haber menos oferta de chile que es nuestro fuerte, no alcanzaríamos a cubrir la demanda y comenzaríamos a recuperar la inversión de los costos, no quisiéramos ganar sino recuperar la inversión de lo que tenemos, ya que ha sido un año para la economía pésima por distintos factores, la pandemia, climáticos y sobre todo la sobreproducción" manifestó.

Explicó que los años anteriores fueron magníficos los precios que manejó el mercado, y que todo mundo anda de una manera u otra buscando el peso.

"Actualmente en estos cultivos tenemos músicos abogados, licenciados doctores, mucha gente que por primera vez vio que la hortaliza podría generar dinero y no esperábamos este trancazo tan fuerte que nos está dando la pandemia como principal factor, la primera etapa que empezamos nosotros con los viveros en el mes de septiembre para cosechar de noviembre enero fue pérdida total, no hay un productor que diga que tuvo ganancias en la segunda etapa espero sea mejor"

Indicó que en la primera etapa siembra 30 hectáreas y en la segunda 25, el trabajo inicia en agosto con 15 a 20 empleados, losque van incrementando cómo va aumentando la demanda de trabajo hasta llegar a 150 qué es cuando se vienen los cortes, pero lo que es el cuidado de la siembra, el deshierbe, la fumigación y los riegos, siempre normalmente traen 45 gentes durante el cultivo.

Calificó a este cultivo como el más noble porque se genera demasiada mano de obra que es la principal que requiere los municipios como San Ignacio.

El 30 por ciento de la mano de obra es local, y el resto foránea, son personas de los estado del Sur como, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo entre otros, ya que la local no satisface el cien por ciento de las necesidades para sacar adelante los cultivos.

Estamos viendo que empieza una leve recuperación de precios en cuanto costos en el mercado, ya nuestras expectativas de recuperar nuestra inversión no es ganar sino perder lo menos posible que esperamos salir tablas" expresó.

El principal mercado de consumo de este sector es Tijuana, Monterrey, México, Puebla,Torreón, Guadalajara y otros.

De momento se enfrentan al grave problema de la escasez de agua, ya que la sequía incrementó las plagas porque no hay dónde se hospeden o se alimenten, y buscan los fresco de los cultivos, y eso les incrementa los costos, además que tienen que bombear más, porque no hay humedad acumulada en el subsuelo, debido a que el temporal de lluvias pasado estuvo muy escaso y tienen problema con las norias.

Dijo tener 23 años en el negocio de los cultivos de hortalizas pues el maíz en lo personal para él nunca nunca fue opción, ya que los granos que se manejan en el municipio son pequeñas zonas de cultivo, por lo que decidió incursionar en hortalizas, viendo mucho mayor resultado en lo económico, y aunque es mayor riesgo, es una expectativa de tener mejor economía.

"Ha habido muchos agricultores de la zona que han imitado lo que nosotros hacemos, pero se necesita ser perseverante, no asustarlos a la primera yo he tenido muchos detalles, pero mi perseverancia, mi terquedad la forma de afrontar la situación es lo que me ha hecho salir adelante" añadió.

Además el productor, brindó un consejo indicando que no deben ser tradicionalistas en el aspecto de la agricultura ya que el serlo es un fracaso, o sea "es que yo siembro maíz porque mi papá sembraba, no sé hacer otra cosa, siembro por qué es lo que me gusta, no señores aquí necesitamos todos ver en pesos, porque necesitamos sacar costos ver la rentabilidad que nos espera, como aquí son pequeñas superficies y la mayoría son ganaderos, no pueden manejar el aspecto de la ganadería y la agricultura o es una cosa o es otra no pueden mezclarlos" puntualizó Rolando Contreras.