Horticultores de la Región del Évora tienen buenas expectativas en la temporada

Angostura, Sinaloa.- Se acerca la temporada de las cosechas de hortalizas en la Región del Évora y por ello los horticultores dan a conocer que mantienen buenas expectativas para la temporada, de la cual algunos ya se alistan y no hay impedimento hasta la fecha que haga que paren labores con los debidos insumos para las siembras.

José Camacho, uno de los productores, manifestó que afortunadamente a raíz de esta actividad que es una de las más esperadas por ellos, gracias a los buenos resultados que normalmente obtienen de las diferentes hortalizas establecidas y de la que tienen fe que este año así será nuevamente hoy no será la excepción, ya que no solamente les beneficia que se les dé prioridad, sino que de igual manera en que se ayuda en lograr generar muchos empleos, que representan en la contratación de mano de obra.

Comentó que cada año por las hortalizas que él se inclina son el tomate y el chile, al ser estos cultivos que le facilitan su precio y comercialización, y aunque se sabe a comparación del año anterior tuvo problemáticas con dicha hortaliza, no pierde esperanzas de que la situación mejorará y todo será favorable.

El horticultor Pedro Bojórquez mencionó que pese a los bajos precios siempre tienen que ver hacia adelante para salir mejor.

“Yo, la verdad, sí tengo buenas expectativas, uno tiene que ver hacia adelante, no puede quedarse con la situación del pasado, si el año anterior no nos fue bien como quisiéramos, no tenemos que pensar que los próximos serán igual, sino lo contrario, todo va a salir bien con el favor de Dios, esperemos contar con buenos precios y no tengamos pérdidas, que eso sí nos afecta bastante, la verdad, pero andamos con todo, este año será bueno”, expuso.

Por otro lado, mencionó que otros de sus colegas le han manifestado tras conversaciones que sus expectativas no son de las mismas que él tiene, debido a que no es una tarea nada fácil producirlas y menos cuando no se tienen los resultados esperados, de lo que temen que las bajas temperaturas y la poca agua les afecte.

Ante el mismo tema, el productor de hortalizas Martín Cervantes, quien cuenta que ya tiene varios años dedicándose a cultivar diversas hortalizas, coincidió con los demás agricultores que cuentan con buenas expectativas para la temporada, y de la cual también se prepara con todo para que todo salga favorablemente a como cada año se espera. ‘‘Las expectativas para este año son buenas, en mi caso, lo primero en lo que trabajaré será en el tomatillo, pues así como en ocasiones se tiene buena producción, mi familia lo consume mucho, y si no es una, es otra’’, indicó.