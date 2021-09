Incumple Jova con pago de coberturas a productores de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El líder de la Anapsin en Guasave se manifestó junto a un grupo de productores en las instalaciones de la bodega Jova, esto debido a la inconformidad que existe por el incumplimiento de parte de ese cetro de acopio en el pago de coberturas, que sería de unos 23 millones de pesos.

Modesto López Leal informó que lo que están haciendo los dueños de esa bodega es una injusticia y una falta de responsabilidad.

Destacó que en su momento se hizo un contrato por 245 dólares, el cual a comienzos de la temporada quedó muy por debajo de lo que estaba dando el mercado, y la gente empezó a inquietarse con ese tema, ya que Jova fue la única bodega en el estado que no le quitó el tope a la cobertura, a pesar de que la mayoría lo hizo y sin cobrarles un centavo extra.

Señaló que ellos argumentaban que al quitarle el tope, le tendrían que cobrar 100 peso más al productor.

También declaró que todas las bodegas tuvieron el mismo problema, pero cada una de ellas sí lo resolvieron.

“Le quitaron el tope y le estuvieron pagando a los productores a como se estuvo comportando el mercado, pero Jova fue la única bodega que no se lo quitó y estas son las consecuencias, por lo que no fue una sorpresa el que pasara esto, ya que se peleó en su momento, interviniendo por medio de Segalmex, porque el problema que estaba pasando y que iba a ocurrir con los productores era que no cumpliría con el contrato, porque habían quedado muy por abajo, ya que eran alrededor de mil pesos por abajo de lo que estaba dando el mercado”, detalló.

Expresó que algunos productores tuvieron que ir a pagar coberturas a otras bodegas, porque a pesar de estar pagándola, solo estaban rescatando alrededor de 700 pesos por tonelada a comparación de lo que Jova les estaría liquidando.

Resaltó que el hecho de que hayan entregado o no su cosecha no tiene nada que ver, ya que los productores compraron una cobertura, la cual tuvo una utilidad de 400 pesos y es lo que está exigiendo la gente, pues son más de 100 quienes se encuentran pasando por esta situación.

López Leal agregó que las coberturas el industrial las compra, y si tiene utilidad, aunque el productor no le entregue su cosecha, él la compró y la mayoría salió de la bolsa de ellos, no se las dio el dueño de la bodega.

El líder campesino dijo que negociación no ha habido, ya que la empresa solo propone regresarles 24 pesos de 400, y aunque sí hay un descuento de 8 dólares por tonelada, convertidos a pesos, son 185, entonces a los productores le vienen quedando 105 pesos, y es la utilidad que están exigiendo.