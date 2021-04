Infertilidad en las mujeres es un problema multifactorial, explica especialista de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La infertilidad se ha convertido en un problema de salud para las parejas e históricamente en la mujer, ya que se le ha designado como el inseparable hecho de la maternidad y la familia.

De acuerdo con el especialista Édgar Cervantes de Sinaloa, esta situación afecta entre el 10 y 15 por ciento de las parejas, ya que la causa en una mujer pueden ser muchas destacó que puede ser por cérvico vaginales, uterinas, endometriales, peritoneales, tubáricas entre otras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Expuso que el número de pacientes con este tema se encuentra debajo de los 35 años de edad predominando las mujeres con edades de 25 y 29 años, en la cual resaltó que las causas destacadas que más afectan a las pacientes son los trastornos ovulatorios y las afecciones tubáricas.

Asimismo, mencionó que la infertilidad se considera cuando una pareja lleva un año de vida sexual activa irregular sin utilizar métodos anticonceptivos y no logra el embarazo mientras que la esterilidad no va a ser más que la existencia de condiciones irreversibles que motiven que no se produzca el embarazo.

Para finalizar dijo qué es muy importante tomar en consideración para disminuir la posibilidad de infertilidad es tomar medidas para evitar enfermedades de transmisión sexual.

Leer más: Uno ayuda a quien lo necesite; Nicolás Espinoza, abogado de Guamúchil