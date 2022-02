Inicia CNC recaudación de firmas para la no eliminación de la cuota ejidal en Sinaloa

Entre las peticiones de la liga, también se encuentra el integrar una ley estatal de asociaciones agrícolas en el estado de Sinaloa, ya que actualmente no se cuenta con una, para lo que se espera lograr apoyo de los legisladores para que a través del diálogo se lleguen a los acuerdos correspondientes.

El presidente de la CNC en Sinaloa , explicó que lo que se busca es demostrar que no se tiene rechazo por parte de los productores de realizar las aportaciones, esto pues trata de una módica cantidad que más que generar efecto negativo en el sector, es de suma importancia por las acciones que se logran a través de las asociaciones y organizaciones.

Sinaloa.- A través de una gira estatal en la que se buscará recaudar las bases para respaldar la no eliminación de la cuota ejidal , la Liga de Comunidades Agrarias solicitará firmas de los asociados para integrar como pruebas en una iniciativa de ley que se está trabajando, dio a conocer Miguel Ángel López Miranda.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.