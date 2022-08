Inicia temporada de captura para pulpo en el Golfo de México

Yucatán, México.- La pesquería de pulpo en la Península de Yucatán es una de las más importantes a nivel nacional ya que es fuente de 15 mil empleos directos y cerca de 30 mil indirectos, dejando una derrama económica cercana a 36 millones de dólares generando beneficios socioeconómicos para una gran cantidad de familias.

En la región predominan dos especies de pulpo, el pulpo rojo (Octopus maya), especie endémica de la región y el pulpo común (Octopus vulgaris).

De acuerdo a los estudios realizados por el Inapesca, el pulpo requiere de siete meses y medio de veda para proteger la fase de reproducción, por tal motivo la temporada de aprovechamiento para el recurso es fija e inicia el día primero de agosto concluyendo el 15 de diciembre de cada año.

Para su captura se utiliza el sistema de pesca conocido como “gareteo”, expresión que tiene origen en la frase “al garete” y consiste en dejar las embarcaciones a la deriva por un periodo de tiempo que puede variar de acuerdo a las condiciones del clima y la abundancia de la captura, consta de ocho a doce líneas pulperas (cordeles de hilo encerado) que son atadas a un costado de la embarcación y a varas de cinco metros (generalmente de bambú o mangle) denominadas “jimbas”, son colocadas en la proa y popa de la embarcación, preferentemente se utiliza jaiba azul como sebo.

Este método de pesca se considera sustentable debido a que permite hacer una selección de los ejemplares capturados con talla legal, las no aptas son devueltas a su hábitat sin daño alguno.

Cabe destacar que las hembras de pulpo no se alimentan mientras cuidan sus huevos, por ese motivo no son atraídas por la carnada.

En años recientes las capturas de pulpo en la península de Yucatán han sido cercanas a las 30 mil toneladas anuales, los principales productores son los estados de Campeche con 14 mil toneladas y Yucatán con 20 mil toneladas en promedio anual.

La composición de las capturas es aproximadamente 75 por ciento pulpo rojo y 25 por ciento pulpo común. Los estados de Veracruz y Quintana Roo son productores de pulpo, aunque en menor medida.