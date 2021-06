Inicia veda de pesca en la presa Eustaquio Buelna en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Da inicio el día de hoy la veda de pesca en la presa Eustaquio Buelna en esta ciudad de Guamúchil, confirmó José Carlos Castro Montoya, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras.

Explicó que hasta el momento no hay una fecha tentativa para que esta termine, por lo tanto, estarán en esta situación de manera indefinida. Pretenden valorar las condiciones que se vallan presentando y así determinar qué momento será el más adecuado.

Aseguró que están esperando a que la Presa se recupere para repoblarla para la siguiente temporada ya que en estos momentos se encuentra prácticamente sin agua. Agregó que se requiere de las lluvias para que esta problemática sea menor.

“Necesitamos que la presa se recupere, que llueva y después sembrar. Hay que esperar a ver qué tantos alevines nos da Gobierno del Estado”, citó.

Detalló que ellos esperan contar con un millón o dos de alevines porque la presa está completamente seca y la situación cada vez está peor. Mencionó que los pescadores ya tienen tres temporadas pasadas arrastrando con una mala racha.

Castro Montoya, reafirmó que a pesar de todos los problemas con los que cuentan los pescadores, el más grave es el hecho de que la presa no se recupere ya que de esto depende la siembra, porque sin agua no tiene sentido invertir en crías porque no se van a desarrollar y además cuando le suelten agua a la presa, se van a ir.

Puntualizó que el azolve con el que cuenta esta presa es una desventaja para ellos como pescadores ya que impide que el agua quede retenida por mucho tiempo, además de que también utilizan agua de aquí para los riegos y los alevines terminan por irse a otros lugares.

“La presa sí capta agua, pero desgraciadamente se le tiene que soltar por la cuestión del azolve”, mencionó.

